قال العميد الركن اﻹماراتي ناصر المشبب العتيبي في أول تعليق له على استشهاد اللواء الركن أحمد سيف اليافعي نائب رئيس هيئة اﻷركان اليمني :"إن شهادتي في اللواء الركن أحمد سيف اليافعي في حقيقة اﻷمر مجروحة فكان من أشرف وأنبل رجال اليمن الذي عملت معهم شخصيا".

وقال المشبب اللواء أحمد سيف اليافعي تعلمت منه الكثير، فهو يكبرني سنا وأقدم مني في الرتبة وكان معلما لي.

وأضاف المشبب بأن اليافعي كان دائما في الخطوط الأمامية وكان الرجل والدينمو لكل الانتصارات، ولا أخفيكم سرا بأنه كان يتمنى الشهادة.

وأردف المشبب قائلا :"أحمد سيف اليافعي أسطورة لن يتكرر في اليمن".

*من علي بن محمد اليافعي

المزيد في أخبار وتقارير صور تفند ماتردد عن إصابة العميد "ناصر مشبب" قائد القوات الإماراتية في اليمن ظهر العميد ناصر مشبب العتيبي قائد القوات الإماراتية في اليمن، في لقاء مع قناة أبوظبي، اليوم الأربعاء، نافياً بذلك وبشكل قاطع كل الشائعات التي تداولت أنباء عن وزير الاوقاف اليمني يلتقي وزير الحج والعمرة السعودي التقى معالي وزير الأوقاف والإرشاد د. أحمد عطية ظهر اليوم وزير الحج والعمرة السعودي د. محمد صالح بنتن في مكتب معاليه بجدة وقد جرى خلال اللقاء مناقشة كافة آليات تنظيم المشبب : اللواء الركن أحمد سيف اليافعي أسطورة لن تتكرر في اليمن قال العميد الركن اﻹماراتي ناصر المشبب العتيبي في أول تعليق له على استشهاد اللواء الركن أحمد سيف اليافعي نائب رئيس هيئة اﻷركان اليمني :"إن شهادتي في اللواء الركن