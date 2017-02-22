المشبب : اللواء الركن أحمد سيف اليافعي أسطورة لن تتكرر في اليمن
الأربعاء 22 فبراير 2017 05:55 مساءً
(عدن الغد) خاص:
(عدن الغد) خاص:
قال العميد الركن اﻹماراتي ناصر المشبب العتيبي في أول تعليق له على استشهاد اللواء الركن أحمد سيف اليافعي نائب رئيس هيئة اﻷركان اليمني :"إن شهادتي في اللواء الركن أحمد سيف اليافعي في حقيقة اﻷمر مجروحة فكان من أشرف وأنبل رجال اليمن الذي عملت معهم شخصيا".
وقال المشبب اللواء أحمد سيف اليافعي تعلمت منه الكثير، فهو يكبرني سنا وأقدم مني في الرتبة وكان معلما لي.
وأضاف المشبب بأن اليافعي كان دائما في الخطوط الأمامية وكان الرجل والدينمو لكل الانتصارات، ولا أخفيكم سرا بأنه كان يتمنى الشهادة.
وأردف المشبب قائلا :"أحمد سيف اليافعي أسطورة لن يتكرر في اليمن".
*من علي بن محمد اليافعي
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