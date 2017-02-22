فادي باعوم يلتقي ببيروت سكرتير الشؤون السياسية بسفارة بريطانية لدى اليمن وباحثة في وزارة الخارجية البريطانية

التقى القيادي في الحراك الجنوبي فادي باعوم رئيس الحركة الشبابية والطلابية لتحرير الجنوب صباح يوم الاربعاء في العاصمة اللبنانية بيروت باتريك كويل سكرتير الشؤون السياسية في السفارة البريطانية لدى اليمن ، و الباحثة في وزارة الخارجية البريطانية ناتشا بلوجر .

وتطرق اللقاء حول الوضع في جنوب اليمن وسبل حل القضية الجنوبية وموقف الجنوبيون وتطلعاتهم ، وكذا كيفية مشاركة الحراك الجنوبي في اي مفاوضات قادمة لحل القضية الجنوبية و الازمة اليمنية .

لافتا الى التعاون الذي سيسود البلدين في حال حصل الجنوب على استقلاله و استقراره أوضاعه .

واشار باعوم خلال اللقاء الى العلاقات التاريخية الجنوبية البريطانية القديمة .

المزيد في أخبار وتقارير صور تفند ماتردد عن إصابة العميد "ناصر مشبب" قائد القوات الإماراتية في اليمن ظهر العميد ناصر مشبب العتيبي قائد القوات الإماراتية في اليمن، في لقاء مع قناة أبوظبي، اليوم الأربعاء، نافياً بذلك وبشكل قاطع كل الشائعات التي تداولت أنباء عن وزير الاوقاف اليمني يلتقي وزير الحج والعمرة السعودي التقى معالي وزير الأوقاف والإرشاد د. أحمد عطية ظهر اليوم وزير الحج والعمرة السعودي د. محمد صالح بنتن في مكتب معاليه بجدة وقد جرى خلال اللقاء مناقشة كافة آليات تنظيم المشبب : اللواء الركن أحمد سيف اليافعي أسطورة لن تتكرر في اليمن قال العميد الركن اﻹماراتي ناصر المشبب العتيبي في أول تعليق له على استشهاد اللواء الركن أحمد سيف اليافعي نائب رئيس هيئة اﻷركان اليمني :"إن شهادتي في اللواء الركن