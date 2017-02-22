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فادي باعوم يلتقي ببيروت سكرتير الشؤون السياسية بسفارة بريطانية لدى اليمن وباحثة في وزارة الخارجية البريطانية

الأربعاء 22 فبراير 2017 05:52 مساءً
بيروت (عدن الغد) خاص:

التقى القيادي في الحراك الجنوبي فادي باعوم رئيس الحركة الشبابية والطلابية لتحرير الجنوب  صباح يوم الاربعاء في العاصمة اللبنانية بيروت باتريك كويل سكرتير الشؤون السياسية في السفارة البريطانية لدى اليمن ، و الباحثة في وزارة الخارجية البريطانية ناتشا بلوجر .

 

وتطرق اللقاء حول الوضع في جنوب اليمن وسبل حل القضية الجنوبية وموقف الجنوبيون وتطلعاتهم ، وكذا كيفية مشاركة الحراك الجنوبي في اي مفاوضات قادمة لحل القضية الجنوبية و الازمة اليمنية .

 

لافتا الى التعاون الذي سيسود البلدين في حال حصل الجنوب على  استقلاله و استقراره أوضاعه .

 

واشار باعوم خلال اللقاء الى العلاقات التاريخية الجنوبية البريطانية القديمة .


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