فادي باعوم يلتقي ببيروت سكرتير الشؤون السياسية بسفارة بريطانية لدى اليمن وباحثة في وزارة الخارجية البريطانية
الأربعاء 22 فبراير 2017 05:52 مساءً
بيروت (عدن الغد) خاص:
بيروت (عدن الغد) خاص:
التقى القيادي في الحراك الجنوبي فادي باعوم رئيس الحركة الشبابية والطلابية لتحرير الجنوب صباح يوم الاربعاء في العاصمة اللبنانية بيروت باتريك كويل سكرتير الشؤون السياسية في السفارة البريطانية لدى اليمن ، و الباحثة في وزارة الخارجية البريطانية ناتشا بلوجر .
وتطرق اللقاء حول الوضع في جنوب اليمن وسبل حل القضية الجنوبية وموقف الجنوبيون وتطلعاتهم ، وكذا كيفية مشاركة الحراك الجنوبي في اي مفاوضات قادمة لحل القضية الجنوبية و الازمة اليمنية .
لافتا الى التعاون الذي سيسود البلدين في حال حصل الجنوب على استقلاله و استقراره أوضاعه .
واشار باعوم خلال اللقاء الى العلاقات التاريخية الجنوبية البريطانية القديمة .
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