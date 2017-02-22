محمد علي احمد ينعي استشهاد اللواء اليافعي

بعث القائد الجنوبي البارز محمد علي احمد بريقة عزاء لأسرة اللواء الشهيد احمد سيف ومرافقوه، جاء فيها "

ان قلوبنا تقطر دما وتعتصر ألما على كل ما يعانيه شعبنا في الجنوب من عقاب واستهداف وازمات متوجة بعمليات التصفية الجسدية وصلت حد الاباة الممنهجة والمنظمة رغم اختلاف الاساليب وتنوعها سواء كانت عبر استهداف ابناء الجنوب وشبابه وكوادره و قياداته العسكرية والامنية الذين تطالهم ايدي الغدر والخيانة في شوارع المدن والاحياء او عبر ارسالهم إلى جبهات القتال والزج بهم فيها للقتال نيابة عن اطراف نظام صنعاء المتحاربة وقواتها وقياداتها المتفقة على هذه المؤامرات.

وهذا الواقع المرير والكارثة مع الأسف تسير وتتصاعد يشاهده الجميع منذ بداية حرب الاطراف الشمالية وشركائهم في كل الجرائم والمؤامرات

على الجنوب وشعبه.

وها نحن اليوم وشعبنا في الجنوب فجعنا بكارثة جديدة ضحيتها واحد من خيرة القيادات العسكرية والسياسية الجنوبية الكبيرة الشهيد البطل اللواء احمد سيف المحرمي نائب رئيس هيئة الاركان العامة الذي تلقينا نباء استهدافه واستشهاده ومرافقيه ببالغ الاسئ والحزن العميقين .. وبقلوب يعصرها القهر والكمد على تواصل واستمر الخسائر الفادحة والمتلاحقة التي يتكبدها الجنوب وبانتظام وبمتوازي مع مؤامراتهم التي دأبوا عليها لضرب الاصطفاف والتلاحم الجنوبي عبر سياسة زرع الفتن والنزعات المناطقية والولاءات والتبعية العمياء ، مراهنين على تصادم ابناء الجنوب كغاية وهدف يجمع عليه كل اطراف نظام صنعاء وشركائهم وادواتهم .

نعزي انفسنا اولا وكل ابناء الجنوب الصامدين الصابرين بهذا المصاب الجلل اتقدم بأسمي وباسم قيادة وقواعد المؤتمر الوطني لشعب بأحر التعازي وعظيم المواساة إلى اسرة وذوي الشهيد اللواء احمد سيف المحرمي وكذا أسر واهل وذي كل رفاقه الذين استشهدوا معه صباح هذا اليوم..متمنين من المولى عز وجل ان يتغمدهم جميعا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم جميعا

فسيح جناته.

وان يلهم اهلهم وذويهم وكل ابناء الجنوب الصبر والسلوان .

انا لله وانا اليه راجعون

اخوكم: محمد علي احمد

رئيس المؤتمر الوطني لشعب الجنوب.

2017/2/22م

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