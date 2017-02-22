MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الأربعاء 22 فبراير 2017 06:12 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير محمد علي احمد ينعي استشهاد اللواء اليافعي
أخبار وتقارير

محمد علي احمد ينعي استشهاد اللواء اليافعي

الأربعاء 22 فبراير 2017 05:46 مساءً
عدن(عدن الغد)خاص:

بعث القائد الجنوبي البارز محمد علي احمد بريقة عزاء لأسرة اللواء الشهيد احمد سيف ومرافقوه، جاء فيها "
ان قلوبنا تقطر دما وتعتصر ألما على كل ما يعانيه شعبنا في الجنوب من عقاب واستهداف وازمات متوجة بعمليات التصفية الجسدية وصلت حد الاباة الممنهجة والمنظمة رغم اختلاف الاساليب وتنوعها سواء كانت عبر استهداف ابناء الجنوب وشبابه وكوادره و قياداته العسكرية والامنية الذين تطالهم ايدي الغدر والخيانة في شوارع المدن والاحياء او عبر ارسالهم إلى جبهات القتال والزج بهم فيها للقتال نيابة عن اطراف نظام صنعاء المتحاربة وقواتها وقياداتها المتفقة على هذه المؤامرات.
وهذا الواقع المرير والكارثة مع الأسف تسير وتتصاعد يشاهده الجميع منذ بداية حرب الاطراف الشمالية وشركائهم في كل الجرائم والمؤامرات
على الجنوب وشعبه.
وها نحن اليوم وشعبنا في الجنوب فجعنا بكارثة جديدة ضحيتها واحد من خيرة القيادات العسكرية والسياسية الجنوبية الكبيرة الشهيد البطل اللواء احمد سيف المحرمي نائب رئيس هيئة الاركان العامة الذي تلقينا نباء استهدافه واستشهاده ومرافقيه ببالغ الاسئ والحزن العميقين .. وبقلوب يعصرها القهر والكمد على تواصل واستمر الخسائر الفادحة والمتلاحقة التي يتكبدها الجنوب وبانتظام وبمتوازي مع مؤامراتهم التي دأبوا عليها لضرب الاصطفاف والتلاحم الجنوبي عبر سياسة زرع الفتن والنزعات المناطقية والولاءات والتبعية العمياء ، مراهنين على تصادم ابناء الجنوب كغاية وهدف يجمع عليه كل اطراف نظام صنعاء وشركائهم وادواتهم .

نعزي انفسنا اولا وكل ابناء الجنوب الصامدين الصابرين بهذا المصاب الجلل اتقدم بأسمي وباسم قيادة وقواعد المؤتمر الوطني لشعب بأحر التعازي وعظيم المواساة إلى اسرة وذوي الشهيد اللواء احمد سيف المحرمي وكذا أسر واهل وذي كل رفاقه الذين استشهدوا معه صباح هذا اليوم..متمنين من المولى عز وجل ان يتغمدهم جميعا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم جميعا
فسيح جناته.

وان يلهم اهلهم وذويهم وكل ابناء الجنوب الصبر والسلوان .

انا لله وانا اليه راجعون

اخوكم: محمد علي احمد
رئيس المؤتمر الوطني لشعب الجنوب.
2017/2/22م


المزيد في أخبار وتقارير
صور تفند ماتردد عن إصابة العميد "ناصر مشبب" قائد القوات الإماراتية في اليمن
ظهر العميد ناصر مشبب العتيبي قائد القوات الإماراتية في اليمن، في لقاء مع قناة أبوظبي، اليوم الأربعاء، نافياً بذلك وبشكل قاطع كل الشائعات التي تداولت أنباء عن
وزير الاوقاف اليمني يلتقي وزير الحج والعمرة السعودي
التقى معالي وزير الأوقاف والإرشاد د. أحمد عطية ظهر اليوم وزير الحج والعمرة السعودي د. محمد صالح بنتن في مكتب معاليه بجدة وقد جرى خلال اللقاء مناقشة كافة آليات تنظيم
المشبب : اللواء الركن أحمد سيف اليافعي أسطورة لن تتكرر في اليمن
قال العميد الركن اﻹماراتي ناصر المشبب العتيبي في أول تعليق له على استشهاد اللواء الركن أحمد سيف اليافعي نائب رئيس هيئة اﻷركان اليمني :"إن شهادتي في اللواء الركن




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
عاجل : عناصر من القاعدة بأبين تستولي على 3 قواطر محملة بالسلاح كانت في طريقها إلى مقاومة تعز
عاجل : استشهاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء احمد سيف اليافعي بمعارك المخا
مصدر عسكري يكشف معلومات خطيرة عن واقعة استشهاد اللواء اليافعي بالمخا
قرار جمهوري بتعيين القباطي قائدا للواء الحماية الرئاسية الرابع بعدن
لاصحة للأنباء التي تحدثت عن استشهاد قائد عسكري إماراتي بمواجهات المخا
مقالات الرأي
  من كثر ما حاولت اقناع الناس الذين أقابلهم بان السلطات الشرعية ستجلب لهم الخير والسلام والتنمية ؛ صرت الان
ترجل الفارس والقائد العسكري الفذ أحمد سيف محسن المحرمي اليافعي شهيداً، وهو يخوض غمار المواجهات مع جحافل
الشائع في مفهوم السياسة الخارجية أن الدبلوماسية هي وجه الدولة الذي تطل به على العالم , و أن الخبرة والتجارب هي
السؤال عن (اختراق) أدى إلى مقتل اللواء أحمد سيف المحرمي ومرافقيه هذا اليوم في المخا، ليس سؤالا للاستهلاك
عندما قيل لماري انطوانيت ان الشعب الفرنسي يثور لانه لا يجد خبزا قالت كلمتها الشهيرة (فليأكلوا البسكويت) في
يشكل المشهد الفصائلي في اليمن أحد أبرز مظاهر الحرب وأكثرها فداحة؛ إذ كشف واقع الحرب عن خريطة شاسعة للفصائل
هذا فعلا ما يعاني منه الشطرين الشمال والجنوب وبغض النظر عن كلمة الشطرين التي لاتمس بخصوصية الشعبين الجنوبي
يجب علينا جميعا نحن الجنوبيين يجب علينا ان نعي وندرك جيدا اننا مسؤولين عن كل ما يحدث وما وصلت اليه الامور
تعقيدات اللحظة الراهنة بما تحمله من تعدد وتداخل وتقاطع  الاجندات، تحتم على الكل بذل المزيد من الجهد
مهما اختلفنا او اتفقنا مع الرئيس عبدربه منصور هادي فتبقى حقيقة انه استطاع في خلال فترة حكمة الممتدة خمس سنوات
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
أفراح آل قشاش
الف مبروك محمد سعدان
وفيات
رئيس الوزراء : دماء اليافعي ستكون لعنة في وجه قاتليه
البقاء للًه

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017