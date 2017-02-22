المخلافي يفتتح قاعة عدن الثقافية بالسفارة اليمنية في باريس
الأربعاء 22 فبراير 2017 05:39 مساءً
باريس (عدن الغد) سبأ نت :
باريس (عدن الغد) سبأ نت :
افتتح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي اليوم بمبنى السفارة اليمنية في باريس قاعة عدن الثقافية.
واطلع المخلافي على تجهيزات الصالة ومعرض الصور المصاحب للافتتاح الذي يعكس التنوع الجغرافي والثراء الثقافي في اليمن.
ومن المتوقع ان تقيم السفارة أنشطة وفعاليات عدة في القاعة لربط الجالية اليمنية والناشطين والصحفيين الفرنسيين المهتمين بالشأن اليمني بواقع الحال في اليمن.
واعرب المخلافي عن سعادته بافتتاح القاعة التي ستكون بمثابة جسر صلة بين السفارة وأبناء الجالية وكل مهتم بالشأن اليمني.
كما التقى المخلافي طاقم السفارة وتعرف على الصعوبات التي تواجه عملها في هذه المرحلة الصعبة التي تتطلب تضافر جهود الجميع وتضامنهم لاجتيازها والالتفاف حول حكومة فخامة رئيس الجمهورية لإنهاء الانقلاب والوصول بالبلاد الى بر الأمان.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها