عبر القائد الجنوبي البارز ومستشار الرئيس عبدربه منصور هادي، الشيخ عبدالعزيز المفلحي، عن تعازيه الحارة إلى الوطن بشكل عام وأبناء الشهيد القائد اللواء أحمد سيف اليافعي الذي استشهد الأربعاء وهو في معركة الدفاع عن الوطن.

وقال المفلحي في بلاغ صحافي وزع على وسائل الإعلام" إن الوطن فقد قائدا عظيما مخلصا شجاعا، كان في مقدمة المعركة في مختلف الجبهات، من عدن وابين ولحج وباب المندب والمخأ.

وأضاف " نعبر عن تعازينا لأسرة وذوي الشهيد وإلى القيادة السياسية ممثل بالقائد الرمز عبدربه منصور هادي".. مؤكدا ان لا تراجع عن معركة التحرير مهما كانت التضحيات، حتى انهاء الانقلاب.

المزيد في أخبار وتقارير الرئيس هادي : المملكة العربية السعودية دعمت لإعمار المحافظات المحررة 10 مليار دولار وجه فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم المحافظين ببذل المزيد من الجهود لحل مشاكل المواطنين وتوفير الخدمات وتلمس هموم المواطن التواق الى التنمية المفلحي: الوطن فقد قائدا عظيما مخلصا ولا تراجع عن معركة انهاء الانقلاب عبر القائد الجنوبي البارز ومستشار الرئيس عبدربه منصور هادي، الشيخ عبدالعزيز المفلحي، عن تعازيه الحارة إلى الوطن بشكل عام وأبناء الشهيد القائد اللواء أحمد سيف مؤسسة المستقبل لتنمية وحقوق الانسان تنعي استشهاد اليافعي نعت مؤسسة المستقبل لتنمية وحقوق الانسان استشهاد اليافعي، وجاء في بيان النعي : (وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم