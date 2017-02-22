التكتل الجنوبي لمؤتمر الرياض ينعي الرئيس هادي وأبناء الشهيد احمد سيف اليافعي
(عدن الغد) خاص :
نعى التكتل الجنوبي لمؤتمر الرياض استشهاد اللواء الركن احمد سيف اليافعي نائب رئيس هيئة الأركان العامة في جبهة المخا
وجاء فيه مايلي :
بسم الله الرحمن الرحيم
( ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا )
ببالغ الأسى والحزن تلقينا نبأ استشهاد اللواء الركن احمد سيف اليافعي نائب رئيس هيئة الأركان العامة في جبهة المخا مقبلاً غير مدبر ومعه ثلة من رفاقه الذين وضعوا أرواحهم على اكفهم فداء لدينهم ووطنهم وقيادتهم الشرعية .
لقد كان الشهيد اليافعي من أوائل القيادات العسكرية التي لبت نداء الحق فعلاً لا قولاً وتقدم الصفوف في معارك تحرير عدن وقاعدة العند ولحج وأخيرا باب المندب والمخا .
وبهذا المصاب الجلل نتقدم لفخامة الأخ المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن ولشعبنا في الداخل والخارج ولأبناء الشهيد اليافعي وذويه بتعازينا القلبية الحارة سائلين المولى عز وجل إن يتغمد الشهيد ورفاقه بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جنانه وان يمن على الجرحى بالشفاء العاجل انه ولي ذلك والقادر عليه .
صادر عن / التكتل الجنوبي لمؤتمر الرياض
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