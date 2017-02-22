مصدر عسكري يكشف معلومات خطيرة عن واقعة استشهاد اللواء اليافعي بالمخا
الأربعاء 22 فبراير 2017 02:36 مساءً
المخا ((عدن الغد)) خاص:
المخا ((عدن الغد)) خاص:
كشف مصدر عسكري بقيادة المنطقة العسكرية الرابعة عن تفاصيل جديدة وخطيرة عن واقعة استشهاد اللواء احمد سيف اليافعي بالقرب من المخا فجر الاربعاء .
وقال المصدر لـ"عدن الغد" ان اليافعي ومرافقيه كانوا داخل خيمتهم حينما تعرضوا لهجوم بصاروخ موجه بدقة اصاب الخيمة التي كانوا بداخلها .
واشار المصدر إلى ان الصاروخ اطلق من مسافة بعيدة لكنه اصاب الخيمة بشكل دقيق الأمر الذي يرجح ان تكون جهة ما قد قدمت احداثيات دقيقة عن موقع الخيمة او انه زرعت في محيط الخيمة شريحة الكترونية وجهت الصاروخ إلى موقعه .
وقال المصدر ان الصاروخ ربما يكون من ضمن فئة صواريخ موجهة بدقة زودت بها الولايات المتحدة الأمريكية جهاز مكافحة الإرهاب في اليمن قبل العام 2011 .
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