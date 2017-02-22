تفاصيل استشهاد اللواء اليافعي بالقرب من مدينة المخا

كشفت مصادر عسكرية في قيادة القوات العسكرية التي تشارك في عملية تحرير مناطق الساحل الغربي بمحافظة تعز عن تفاصيل واقعة استشهاد اللواء احمد سيف اليافعي فجر يوم الاربعاء .

وروى مصدر عسكري لـ"عدن الغد" تفاصيل ماحدث موضحا ان القوات الموالية للحوثيين وصالح شنت هجوما عند الساعة الرابعة عصرا على مواقع الجيش والمقاومة شمال غرب مدينة المخا .

ودارت مواجهات عنيفة بين القوات الموالية للحوثيين وقوات المقاومة والجيش بهذه المنطقة .

وعند الساعة الـ 8 مساء الثلاثاء نقل عدد من الشهداء والجرحى صوب مدينة عدن .

وبحسب المصادر فقد كان اليافعي وعدد من القيادات العسكرية يتواجدون بموقع تابع للجيش حيث تابعوا عمليات سير المعارك.

واشار المصدر إلى انه وعند الرابعة فجرا تعرض الموقع الذي تتواجد فيه القيادات إلى هجوم بصاروخ موجه اطلق من مسافة بعيدة .

واسفر الهجوم الصاروخي عن استشهاد اللواء اليافعي وعدد من افراد حراسته وعدد من القيادات العسكرية الأخرى بينهم العقيد قاسم صالح مهدي رشده.

ونقل اليافعي ورفاقه بداية الأمر صوب مستشفى ميداني قرب منطقة باب المندب إلا انه توفي في الطريق إلى هناك .

وعند الساعة الـ 11 صباحا قالت مصادر طبية بمشفى باصهيب ان جثمان اليافعي وصل إلى مستشفى باصهيب .

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