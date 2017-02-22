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أخبار وتقارير

انباء عن استشهاد قائد عسكري إماراتي بمواجهات المخا

الأربعاء 22 فبراير 2017 11:38 صباحاً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

قالت مصادر عسكرية ان انباء وردت اليهم صباح يوم الاربعاء  تفيد استشهاد قائد عسكري اماراتي كبير بهجوم لقوات موالية للحوثيين وصالح بمنطقة المخا فجر الثلاثاء .

وبحسب المصادر لـ"عدن الغد" فان الهجوم استهدف تجمعا لقوات الجيش الوطني والاماراتي واسفر عن استشهاد العميد ناصر مشبب .

ولم تؤكد مصادر عسكرية موثوق بها نبأ استشهاد "مشبب" الذي يقود القوات العسكرية الاماراتية المشاركة في معارك "المخا".

ولم تعلن الامارات يوم الاربعاء استشهاد ايا من أفرادها حتى الساعة الـ 11:30 صباحا بتوقيت عدن .


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انباء عن استشهاد قائد عسكري إماراتي بمواجهات المخا
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تعليقات القراء
246272
[1] لابد التحالف يعمل تحقيق بنفسه -- لا يعتمد على اطراف يمنبه
الأربعاء 22 فبراير 2017
علي | شبوه
انا لله وانا اليه راجعون ----- تعازينا لدوله الامارات حكومه وشعب --- الحادثه هاذه تذكرنا باول مانزلت القوات الى مارب اليمنيه وتم استهدافهم -وهاذا دليل قاطع ان الحرب الاعلاميه على الامارات لتنسحب من التحالف من بعض الاطراف تحولت مباشره الى استهداف العسكريين في الجبهات الذي اثبتو انفسهم وقدرتهم في التقدم على باقي الجبهات



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