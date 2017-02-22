النقيب : خسارة اللواء اليافعي لاتعوض

قال السياسي الجنوبي عيدروس النقيب ان استشهاد اللواء احمد سيف اليافعي بجبهة المخا خسارة لاتعوض.

وقال النقيب مستعرضا سيرة اللواء الشهيد اليافعي انه ليس شخصية طارئة على الحياة العسكرية فقد تدرج فيها منذ ربيع عمره جنديا فصف ضابط فضابط فقائد تنقل في عديد مواقع قيادية وحيثما حل حل النجاح معه.

واضاف بالقول :" لا يمكن ان ينسى الجنوبيون بشارة تحرير عدن التي اتت تحت قيادته وبتخطيطه وإشرافه ولا معركة تحرير العند حينما زفت المواقع الإخبارية نبأ اندحار الحوافش ليطل القائد الشهيد مؤكدا استعادة العند بعد إن كنا فقدنا الأمل بأي خبر سار.

لقد كان اللواء احمد سيف حالة استثنائية في القيادة أتقن فنون القيادة واكتسب مهارة المواجهة وعاش الحروب والمعارك كجزء من حياته اليومية.

أحمد القائد الذي لا يعوض والبطل الذي قهر الأعداء والمكافح الذي هندس الانتصارات وصان ثمارها، أسلم الروح لبارئها لكنه انتقل الى الخلود في ذاكرة الاجيال ليبقى اسمه منارا يشع في طريق الوطنيين وتظل ذكراه نبراسا يذكرنا بالبطولات والأمجاد الخالدة.

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