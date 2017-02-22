عاجل : استشهاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء احمد سيف اليافعي بمعارك المخا
الأربعاء 22 فبراير 2017 09:38 صباحاً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
استشهد صباح يوم الاربعاء اللواء احمد سيف اليافعي وهو نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة في الجيش بمعارك المخا بحسب ما افاد مصدر عسكري لعدن الغد .
وقال المصدر لـ"عدن الغد" ان اليافعي تعرض لهجوم بصاروخ حراري اطلقته ميليشيات الحوثي خلال معارك معها باطراف مدينة المخا .
ونقل اليافعي إلى مستشفى ميداني يقع بالقرب من منطقة باب المندب إلا انه كان قد توفي متأثرا بجراحه .
وجاء استشهاد اليافعي اثر هجوم واسع النطاق تشنه ميليشيا الحوثي وقوات صالح واستهدف مدينة المخا منذ عصر الثلاثاء .
تعليقات القراء
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[1] خذ لك يا جنوبي من غدرهم رشفة على الريق .
الأربعاء 22 فبراير 2017
مدير علاقات عامة | بلد الغدر
ااكيد غِيلة !!
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[2] سؤال
الأربعاء 22 فبراير 2017
العوذلي | عدن
لماذا لا تتقدم جبهة ميدي الى الحديدة ،،،ولماذا لا تنقل قوات علي محسن والحليلي عبر المملكة الى ميدي ان كانوا جادين في تحرير الحديدة،،،
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[3] شهيد بأذن الله
الأربعاء 22 فبراير 2017
حلبوب | عدن
الله يرحمك ويرحم روحك ي شهيد الوطن الجنوبي أيها اللواء الشجاع لقد ذهبت أبعد ممن ذهب قبلك الله يرحم شهداءنا الأبرار ويغفرلهم ذنوبهم
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[4] الهدف من هذه الجبهه
الأربعاء 22 فبراير 2017
العوذلي | عدن
هدف الشرعية من هذه الجبهه هو تصفية الكوادر الجنوبية واستنزافهم ،وهم من اقترح على التحالف تحرير الساحل الغربي، وجبهة ميدي سنتين وهم في نفس المكان
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[5] لاحول ولا قوة الا بالله
الأربعاء 22 فبراير 2017
بوحسين | حضرموت
انا لله وانا اليه راجعون ، الله يرحمه ويغفر له
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[6] إلى الرفيق الأعلى أيها البطل الصنديد
الأربعاء 22 فبراير 2017
سم الدحابيش والمتدحبشين |
إنّا لله وإنّا إليه راجعون... رحمك الله ياشهيد الجنوب أيها البطل الصنديد نسأل الله أن يسكنك فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وأن يلهم أهلك وذويك ومحبيك وكل الشعب الجنوبي الصبر والسلوان كما ندعوا الله أن ينتقم لنا ممن قتلك ويرينا فيهم قريبا عجائب قدرته إنه ولي ذلك والقادر عليه.
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[7] هناك اختراااق - وعمل واضح لعرقله التقدم
الأربعاء 22 فبراير 2017
علي | شبوه
لاحول ولا قوه الا بلله العلي العظيم - الله يغفر له ويرحمه من الملاحظ كثره اطلاق العدو صواريخ حراريه وقذائف هاون -( تصيب اهداف) وهاذا دليل واضح ان في اختراق وارسال معلومات للعدو - يحدد الموقع - وهاذا قطعا تامر واضح لعرقله التقدم - لذا يرجى عمل غربله للموجودين فهناك مندس - كذالك على القوات العوده - وتحرير ماتبقى وتعزيز جبهات اخرى مثل كرش وجبهات عقبه ثره وبيحان شبوه -
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[8] قائد جنوبي محترم لجيش جنوبي محترم ! نفخر بك أيها البطل حيا وشهيدا ! لقد رفعت رؤوسنا عاليه والخزي والعار للجبناء المتراخين من قادة جيوش الاسترزاق !! والله المستعان
الأربعاء 22 فبراير 2017
اليزيدي | الجنوب العربي
عشت بطلا وكنت رجلا ! ومت بطلا وكنت رجلا ! فماذا تركت لأبنائك ولأهلك ولشعبك أيها البطل ! سيرة عطره وكفاح ! ونهاية نموذجيه لا ينالها الا من رضي الله عنه !ولا نزكي أحد لله فهو أدرى بعباده !! نم قرير العين أيها البطل فبإستشهادك أسقطت الأقنعه عن وجوه اللصوص والقادة الذين هم أشبه بقادة عصابات وليسوا قادة حقيقين .وإنا لله وإنا إليه راجعون .
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- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها