عاجل : عناصر من القاعدة بأبين تستولي على 3 قواطر محملة بالسلاح كانت في طريقها إلى مقاومة تعز

استولت عناصر من تنظيم القاعدة بمنطقة نائية بأبين وفي ساعة متأخرة من مساء يوم الثلاثاء على 3 قواطر كانت محملة بالسلاح كانت في طريقها إلى محافظة تعز قادمة من مأرب .

وقال مصدر محلي لعدن الغد ان مسلحين من عناصر تنظيم القاعدة اعترضوا طريق 3 قواطر بالقرب من منطقة جبل عكد بلودر وصادروا كميات الأسلحة التي كانت محملة على هذه القواطر.

وأوضح المصدر ان القواطر كانت قادمة من مأرب في طريقها إلى مقاومة تعز حينما تعرضت للإحتجاز.

وقال سكان محليون ان عناصر القاعدة اضرموا النار باحدى القواطر عقب نهب السلاح الذي كان على ظهرها.

وقال مارون في الطريق ان عناصر التنظيم لايزالون حتى لحظة كتابة الخبر يحتجزون 2 من القواطر استعدادا لنهبها.