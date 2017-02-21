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قرار جمهوري بتعيين القباطي قائدا للواء الحماية الرئاسية الرابع بعدن

الثلاثاء 21 فبراير 2017 09:23 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

 

أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي يوم الثلاثاء قرارا جمهوريا بتعيين العميد مهران القباطي قائدا للواء الحماية الرئاسية الرابع بعدن .
وقضى القرار بتعيين القباطي وترقيته الى رتبة عميد.
وقضى القرار بتعيين حسن محمد أحمد القاضي اركان حرب اللواء. 

وقضت المادة الثالثة بالعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره برئاسة الجمهورية الموافق 21/ فبراير/ 2017م وينشر في الجريدة الرسمية.


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