قرار جمهوري بتعيين القباطي قائدا للواء الحماية الرئاسية الرابع بعدن

أجدها فرصة مناسبة في ذكرى مناسبة وغالية على قلبي وهي الذكرى الخامسة لانتخاب القائد الرمز فخامة الرئيس
الحراك الجنوبي ليس مشاركا فعليا في إدارة شئون الجنوب اليوم ولايتحمل مسئولية معاناة الناس سواء في عدن أو
بينما كنت غارقا في الحسرة على البلاد والعباد في الجنوب وهم - إلا من رحم الله - متآمرون على بلادهم لحساب علي
لا اطمئنان على المستقبل إلا بتوفر الإرادة الجادة المستوعبة جيدا لفعل ومآلات الإحداث التاريخية الكبرى
ما حدث مؤخرا في المطار صفارة إنذار تستوجب على كل الاطراف الجنوبية المشاركة في الازمة ,مراجعة ذاتها لتجنب اي
حزنت كثيرا - ومازلت حزيناً - حينما بلغني نبأ وفاة الشيخ الفاضل صالح سالم باثواب, في المملكة الأردينية
خيال المآته ، هي دمية اخترعها الفلاح العربي قبل مئات السنين ، ووضعها وسط الحقول المليئة بالمحاصيل والثمار
الرئيس علي ناصر محمد
كان أول لقاء لي بالشيخ صالح باثواب في عدن مطلع العام 1972م، في مكتبي وكنت حينها رئيساً
المستجدات الطارئة خارجيا بالملف اليمني سياسيا ومؤشرات مرحلة الحل السياسي يمكن قراءاتها من خلال الوقائع
من بديهيات علم الادار هو الصعوبة و التريث في إتخاذ القرار و إن عملية صنع القرار يجب أن تمر بعدة مراحل منها
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