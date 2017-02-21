قرار جمهوري بتعيين القباطي قائدا للواء الحماية الرئاسية الرابع بعدن

مقالات الرأي

احمد عطية الرئيس هادي .. تاريخ من المنجزات أجدها فرصة مناسبة في ذكرى مناسبة وغالية على قلبي وهي الذكرى الخامسة لانتخاب القائد الرمز فخامة الرئيس

عبد الكريم سالم السعدي هؤلاء يمثلون انفسهم !!! الحراك الجنوبي ليس مشاركا فعليا في إدارة شئون الجنوب اليوم ولايتحمل مسئولية معاناة الناس سواء في عدن أو

نجيب محمد يابلي قالها بن معرج .. قالها بن شمسان .. ليل إلى متى أيها الإنسان؟! بينما كنت غارقا في الحسرة على البلاد والعباد في الجنوب وهم - إلا من رحم الله - متآمرون على بلادهم لحساب علي

ماجد الشعيبي (من الجبهة).. على الاطراف الجنوبية مراجعة ذاتها ما حدث مؤخرا في المطار صفارة إنذار تستوجب على كل الاطراف الجنوبية المشاركة في الازمة ,مراجعة ذاتها لتجنب اي

عبدان دهيس الشيخ صالح باثواب..إنني لمحزون..! حزنت كثيرا - ومازلت حزيناً - حينما بلغني نبأ وفاة الشيخ الفاضل صالح سالم باثواب, في المملكة الأردينية

احمد محمود السلامي وزارة الإعلام .. وخيال المآته ! خيال المآته ، هي دمية اخترعها الفلاح العربي قبل مئات السنين ، ووضعها وسط الحقول المليئة بالمحاصيل والثمار

علي ناصر محمد مال في غير بلدك الرئيس علي ناصر محمد كان أول لقاء لي بالشيخ صالح باثواب في عدن مطلع العام 1972م، في مكتبي وكنت حينها رئيساً

يحيى غالب الشعيبي حصار الجنوب يتزامن مع بروز ملامح الحل السياسي للأزمة اليمنية المستجدات الطارئة خارجيا بالملف اليمني سياسيا ومؤشرات مرحلة الحل السياسي يمكن قراءاتها من خلال الوقائع