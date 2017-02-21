يعاني سائقي الاجرة بلحج من عدم توفر مادة البترول وهو ما ادى الى توقف حافلاتهم المختلفة عن نقل الركاب .

وقال العديد من مالكي سيارات الاجرة ان عدم توفر البترول جعل العديد من السائقين يقومون بعملية البحث عن البترول في السوق السوداء رغم ارتفاع سعره وهو ما يوثر على المواطنين المستخدمين للمركبات بين مختلف مناطق وقرى محافظة لحج .

وتوقفت العديد من المحطات عن العمل نتيجة عدم توفر البترول من قبل شرطة النفط وهو ما دفع بالعديد من مالكي المحطات الى شراء البترول من مناطق اخرى تتوفر فيها هذه المادة فيما لازالت اسعار البترول في السوق السوداء مرتفعه حيث وصل سعر اللتر الى 250 ريال

المزيد في أخبار وتقارير المقاومة الجنوبية بالصبيحة تفشل محاولات تسلل لمليشيا الحوثي لإطراف طورالباحة لليوم الثاني أفشلت المقاومة الجنوبية المسنودة برجال قبائل الصبيحة محاولات تسلل للمليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح لإطراف مديرية طورالباحة في جبهه طورالباحة لتغطية مرتبات الموظفين.. الحوثيون يمنحون الترخيص لمشغل جديد للهاتف النقال بصنعاء قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حكومة صنعاء المشكلة من قبل الانقلابيين الحوثيين وحلفائهم بحزب المؤتمر "حسين عبدالله مقبولي"، إن بإمكان حكومتة تغطية عدم توفر البترول بلحج يدفع العديد من السائقين الى البحث في السوق السوداء يعاني سائقي الاجرة بلحج من عدم توفر مادة البترول وهو ما ادى الى توقف حافلاتهم المختلفة عن نقل الركاب . وقال العديد من مالكي سيارات الاجرة ان عدم توفر البترول جعل