شطارة : ماذا في رأس هادي؟!
السياسي الجنوبي لطفي شطارة
الثلاثاء 21 فبراير 2017 06:49 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:
عدن (عدن الغد)خاص:
تساءل الإعلامي والسياسي الجنوبي لطفي شطارة عن سبب الصور التي توزعت بشكل كبير في عدن ورفعها مؤيدين للرئيس عبدربه منصور هادي .
واضاف شطارة في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك متسائلا : ايش برأس الرئيس عبدربه منصور هادي ؟ مضيفا مهما كانت الآراء فأن هادي يعرف انه لايستطع ان يتجاوز الإرادة الشعبية الجنوبية .
واردف اتمنى ان لاتكون للمماحكة السياسية فقط او جرعة تخديرية او رسالة مؤقتة تسبق زيارة ولد الشيخ الى عدن قريبا .
وكانت مدينة عدن قد شهدت مظاهرة للعشرات من المؤيدين للرئيس هادي بمناسبة ثورة 11 فبراير .
تعليقات القراء
246188
[1] يلعب على الحبلين
الثلاثاء 21 فبراير 2017
مبعد | عدن
هادي يدغدغ عواطف الجنوبيين بعلم الجنوب، وفي المقابل يتبنى نهج الأخوان لإقرار يوم 11 فبراير يوما وطنيا، في الجنوب بالطبع، يحاول الجمع بين نقيضين لا ولن يجتمعان..
شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها