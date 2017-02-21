MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الثلاثاء 21 فبراير 2017 07:25 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير شطارة : ماذا في رأس هادي؟!
أخبار وتقارير

شطارة : ماذا في رأس هادي؟!

السياسي الجنوبي لطفي شطارة
الثلاثاء 21 فبراير 2017 06:49 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:

تساءل الإعلامي والسياسي الجنوبي  لطفي شطارة عن سبب الصور التي توزعت بشكل كبير في عدن ورفعها مؤيدين للرئيس عبدربه منصور هادي .

واضاف شطارة في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك متسائلا : ايش برأس الرئيس عبدربه منصور هادي ؟ مضيفا مهما كانت الآراء فأن هادي يعرف انه لايستطع ان يتجاوز الإرادة الشعبية الجنوبية .

واردف اتمنى ان لاتكون للمماحكة السياسية فقط او جرعة تخديرية او رسالة مؤقتة تسبق زيارة ولد الشيخ الى عدن قريبا .

وكانت مدينة عدن قد شهدت مظاهرة للعشرات من المؤيدين للرئيس هادي بمناسبة ثورة 11 فبراير .


المزيد في أخبار وتقارير
المقاومة الجنوبية بالصبيحة تفشل محاولات تسلل لمليشيا الحوثي لإطراف طورالباحة
لليوم الثاني أفشلت المقاومة الجنوبية المسنودة برجال قبائل الصبيحة محاولات تسلل للمليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح لإطراف مديرية طورالباحة في جبهه طورالباحة
لتغطية مرتبات الموظفين.. الحوثيون يمنحون الترخيص لمشغل جديد للهاتف النقال بصنعاء
قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حكومة صنعاء المشكلة من قبل الانقلابيين الحوثيين وحلفائهم بحزب المؤتمر "حسين عبدالله مقبولي"، إن بإمكان حكومتة تغطية
عدم توفر البترول بلحج يدفع العديد من السائقين الى البحث في السوق السوداء
يعاني سائقي الاجرة بلحج من عدم توفر مادة البترول وهو ما ادى الى توقف حافلاتهم المختلفة عن نقل الركاب .   وقال العديد من مالكي سيارات الاجرة ان عدم توفر البترول جعل


تعليقات القراء
246188
[1] يلعب على الحبلين
الثلاثاء 21 فبراير 2017
مبعد | عدن
هادي يدغدغ عواطف الجنوبيين بعلم الجنوب، وفي المقابل يتبنى نهج الأخوان لإقرار يوم 11 فبراير يوما وطنيا، في الجنوب بالطبع، يحاول الجمع بين نقيضين لا ولن يجتمعان..



شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
(عدن الغد) تنفرد بنشر القصة الكاملة .. ضربة بالشبكة وعطب بجهازي التزامن بمحطة المنصورة يخرج المنظومة 18 ساعة .. ومحطة الحسوة تجلب المازوت من مأرب
العطاس يتقدم بمشروع لتشكيل كيان جنوبي سياسي موحد
محافظ حضرموت يتدخل لحل أزمة المشتقات النفطية بعدن
تظاهرات مسائية في عدن قد تتحول إلى احتجاجات اوسع
المصعبي: هذه مطالب شعب الجنوب يا فخامة الرئيس هادي
مقالات الرأي
الحراك الجنوبي ليس مشاركا فعليا في إدارة شئون الجنوب اليوم ولايتحمل مسئولية معاناة الناس سواء في عدن أو
بينما كنت غارقا في الحسرة على البلاد والعباد في الجنوب وهم - إلا من رحم الله - متآمرون على بلادهم  لحساب علي
لا اطمئنان على المستقبل إلا بتوفر الإرادة الجادة المستوعبة جيدا لفعل ومآلات الإحداث التاريخية الكبرى
ما حدث مؤخرا في المطار صفارة إنذار تستوجب على كل الاطراف الجنوبية المشاركة في الازمة ,مراجعة ذاتها لتجنب اي
حزنت كثيرا - ومازلت حزيناً - حينما بلغني نبأ وفاة الشيخ  الفاضل صالح سالم باثواب, في المملكة الأردينية
خيال المآته ، هي دمية اخترعها الفلاح العربي قبل مئات السنين ، ووضعها وسط الحقول المليئة بالمحاصيل والثمار
الرئيس علي ناصر محمد كان أول لقاء لي بالشيخ صالح باثواب في عدن مطلع العام 1972م، في مكتبي وكنت حينها رئيساً
المستجدات الطارئة خارجيا بالملف اليمني سياسيا ومؤشرات مرحلة الحل السياسي يمكن قراءاتها من خلال الوقائع
من بديهيات علم الادار هو الصعوبة و التريث في إتخاذ القرار و إن عملية صنع القرار يجب أن تمر بعدة مراحل منها
ما تعانيه عدن والمحافظات التي يقال أنها محررة من نقص خدمات وتردي في الأوضاع التموينية والأمنية والصحية
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الف مبروك محمد سعدان
مبارك (صقر)
وفيات
صبراً آل باثواب
الناشط الجنوبي مهدي العولقي في ذمة الله

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017