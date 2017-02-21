شطارة : ماذا في رأس هادي؟!

تساءل الإعلامي والسياسي الجنوبي لطفي شطارة عن سبب الصور التي توزعت بشكل كبير في عدن ورفعها مؤيدين للرئيس عبدربه منصور هادي .

واضاف شطارة في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك متسائلا : ايش برأس الرئيس عبدربه منصور هادي ؟ مضيفا مهما كانت الآراء فأن هادي يعرف انه لايستطع ان يتجاوز الإرادة الشعبية الجنوبية .

واردف اتمنى ان لاتكون للمماحكة السياسية فقط او جرعة تخديرية او رسالة مؤقتة تسبق زيارة ولد الشيخ الى عدن قريبا .

وكانت مدينة عدن قد شهدت مظاهرة للعشرات من المؤيدين للرئيس هادي بمناسبة ثورة 11 فبراير .

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