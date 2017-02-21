لحج : اجراءات لتحسين خدمة الكهرباء واستيعاب الدعم المقدم من رئاسة الوزراء ب نصف مليون دولار لاستقبال الصيف القادم
الحوطة ((عدن الغد)) خاص
بحث محافظ لحج الدكتور ناصر الخبجي مع مدير عام الكهرباء حسين الجوهري بحضور امين عام محلي المحافظة عوض بن عوض الصلاحي يوم الثلاثاء السبل الكفيلة لتحسين خدمة الكهرباء والاستعداد لاستقبال الصيف القادم وفقا للتوجيهات الاخيرة من معالي رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر والخاصة بدعم قطاع الكهرباء بنصف مليون دولار
وشدد محافظ لحج الخبجي في اللقاء على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استيعاب هذا الدعم بما يحقق استقرار توصيل خدمة التيار الكهربائي بشكل افضل مما هو عليه اليوم والعمل بروح الفريق الواحد والابتعاد عن المماحكات التي لا تخدم المصلحة العامة .
مؤكدا على اهمية التنسيق والمتابعة لتوفير العدادات الكهربائية والاعمدة وقطع الغيار الخاصة بالمولدات .
مشيدا بالجهود المبذولة وتعاون الاخوة في محافظة عدن وتوفيرهم 200 عمود كهربائي للمحافظة. مشددا على ضرورة اجراء اعمال الصيانة الدورية للشبكة الكهربائية في اطار الاستعداد للصيف القادم .
واقر الاجتماع تشكيل لجنة مالية لفحص الاجراءات الحسابية والمالية في محطة كهرباء لبعوس والمتعلقة بتوريد قطع الغيار الخاصة بالمحطة .
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