رئيس جامعة عدن يشارك في المؤتمر الدولي السابع لضمان جودة التعليم العالي

شارك الدكتور الخضر لصور رئيس جامعة عدن صباح يوم الإثنين 20/ 2/ 2017م، حضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي الدولي السابع لضمان جودة التعليم العالي, والذى تنظمه جامعة أسيوط المصرية بالتعاون مع الأمانة العامة للمؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم العالي والمنبثقة عن اتحاد الجامعات العربية، والممتدة فعالياته حتي 23 من فبراير الجاري في محافظتيّ أسيوط والأقصر، ويأتي انطلاق المؤتمر وسط حضور دولي كثيف واهتمام غير مسبوق من مختلف الجامعات المصرية والعربية.

وأهدى رئيس جامعة عدن على هامش مشاركته في المؤتمر دروع تذكارية لكل من الدكتور سلطان أبو عرابى أمين عام اتحاد الجامعات العربية، والدكتور أحمد جعيص رئيس جامعة أسيوط، والدكتور محمود الوادي رئيس جامعة الزرقاء مهداه من جامعة عدن، كما قدم رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد جعيص درع تذكاري مهدى من جامعة أسيوط لجامعة عدن.

كما التقى رئيس جامعة عدن مساء أمس بمبتعثي الجامعة الدارسين في جامعة أسيوط ناقش معهم العديد من القضايا والمشكلات التي يواجهها الطلاب الدارسين بجامعة اسيوط، شاكرا في نهاية لقاءه مبتعثي الجامعة على ما اتحفوه به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة متمنيا للجميع التوفيق في حياتهم العلمية والعملية.

وينعقد المؤتمر الذي شارك رئيس جامعة عدن في افتتاحيته تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط والدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة, والدكتور سلطان أبو عرابي أمين عام اتحاد الجامعات العربية, والدكتور محمود الوادي رئيس جامعة الزرقاء, وبمشاركة لفيف من نواب الجامعة وعمداء الكليات المختلفة, وحشد كبير من الأساتذة المتخصصين من 14 دولة عربية.

رافق رئيس عدن في زيارته لجامعة أسيوط الدكتور وهيب حسن خدابش المستشار الثقافي بالملحقية الثقافية بالقاهرة.

*من صلاح ديان

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