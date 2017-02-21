السعدي: الحراك الجنوبي ليس مشاركا فعليا في إدارة شئون الجنوب

قال القيادي الجنوبي عبدالكريم السعدي أن الحراك الجنوبي ليس مشاركا فعليا في إدارة شئون الجنوب اليوم ولايتحمل مسئولية معاناة الناس سواء في عدن أو الجنوب بشكل عام، ومن يحاول اللعب على المتناقضات لتشويه هذا الحراك الشعبي التلقائي فلن يحصد إلا مايحصده ناكر الجميل والمخادع.

وأكد السعدي في تصريح خاص ل"عدن الغد" أن "عبث التحالف ومعه الشرعية هو من جاء بمجموعة منتقاة بعناية ودراسة ( نفسيا واخلاقيا) تمثل جزء من احد مكونات هذا الحراك وزج بهم في الواجهة ليحمل الحراك الجنوبي وزر مايحدث من فشل ذريع على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهي سياسة للاسف انجر لها بعض الأفراد وانفتحت لها شهية التحالف والشرعية معا ومازالت مستمرة في تحويل الحراك الجنوبي إلى بضاعة تنتقي منها تلك القوى مايتناسب ومقاسات مشاريعها مستغلة الإمكانات الكبيرة التي تحتكم عليها ومستغلة حالة العوز لأبناء المجتمع الجنوبي".

وأضاف "على الشرفاء من أبناء الجنوب أن يستمروا في الدفاع عن ثورتهم وأهدافها وعدم الاستسلام للترويج بأن الحراك هو من يحكم المناطق المحررة في الجنوب ، فالحراك الجنوبي مستبعد إلى اللحظة".

مضيفاً بالقول "لأن الباطل لا أقدام له فقد انكشف الملعوب ودب الخلاف المادي والقروي بين الأطراف التي تبادلت الثقة وتحالفت على الغدر بشعب الجنوب وانقلب السحر على الساحر كما يقولون وباتت كل الاطراف تلك تسعى للتخلص من بعضها البعض وفي سبيل انتصار اطماع كل طرف ذهبت تلك الأطراف للتسابق على الانبطاح أمام أطراف التحالف الخليجي فمنها من اختار الانبطاح على سرير الإمارات ومنها من اختار الانبطاح على سرير المملكة السعودية ومع لذة الانبطاح نسي هؤلاء قضية الجنوب وأهدافها ولم يعد يشغلهم حال المواطن الجنوبي ومايعانيه، وصاروا أدوات غير صالحة لتحمل المسؤليات الوطنية، وبات الاقرب إليهم أن يأخذوا أماكنهم التي تليق بهم ( كمندوبين ساميين ) للاطراف التي تحركهم وتنفذ اجنداتها بهم".

المزيد في أخبار وتقارير القبض على أربعة يمنيين احتجزوا 30رهينة بجدة قالت صحيفة عكاظ ان الشرطة السعودية بمحافظة جدة القت القبض على أربعة يمنيين احتجزوا 30 رهينة من جنسيات يمنية وافريقية . وقالت الشرطة انها تلقت بلاغا من مقيم رئيس جامعة عدن يشارك في المؤتمر الدولي السابع لضمان جودة التعليم العالي شارك الدكتور الخضر لصور رئيس جامعة عدن صباح يوم الإثنين 20/ 2/ 2017م، حضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي الدولي السابع لضمان جودة التعليم العالي, والذى تنظمه السعدي: الحراك الجنوبي ليس مشاركا فعليا في إدارة شئون الجنوب قال القيادي الجنوبي عبدالكريم السعدي أن الحراك الجنوبي ليس مشاركا فعليا في إدارة شئون الجنوب اليوم ولايتحمل مسئولية معاناة الناس سواء في عدن أو الجنوب بشكل عام،

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