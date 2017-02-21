MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الثلاثاء 21 فبراير 2017 04:23 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير السعدي: الحراك الجنوبي ليس مشاركا فعليا في إدارة شئون الجنوب
أخبار وتقارير

السعدي: الحراك الجنوبي ليس مشاركا فعليا في إدارة شئون الجنوب

عبدالكريم السعدي
الثلاثاء 21 فبراير 2017 03:16 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

قال القيادي الجنوبي عبدالكريم السعدي أن الحراك الجنوبي ليس مشاركا فعليا في إدارة شئون الجنوب اليوم ولايتحمل مسئولية معاناة الناس سواء في عدن أو الجنوب بشكل عام، ومن يحاول اللعب على المتناقضات لتشويه هذا الحراك الشعبي التلقائي فلن يحصد إلا مايحصده ناكر الجميل والمخادع.

وأكد السعدي في تصريح خاص ل"عدن الغد" أن "عبث التحالف ومعه الشرعية هو من جاء بمجموعة منتقاة بعناية ودراسة ( نفسيا واخلاقيا) تمثل جزء من احد مكونات هذا الحراك وزج بهم في الواجهة ليحمل الحراك الجنوبي وزر مايحدث من فشل ذريع على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهي سياسة للاسف انجر لها بعض الأفراد وانفتحت لها شهية التحالف والشرعية معا ومازالت مستمرة في تحويل الحراك الجنوبي إلى بضاعة تنتقي منها تلك القوى مايتناسب ومقاسات مشاريعها مستغلة الإمكانات الكبيرة التي تحتكم عليها ومستغلة حالة العوز لأبناء المجتمع الجنوبي".

وأضاف "على الشرفاء من أبناء الجنوب أن يستمروا في الدفاع عن ثورتهم وأهدافها وعدم الاستسلام للترويج بأن الحراك هو من يحكم المناطق المحررة في الجنوب ، فالحراك الجنوبي مستبعد إلى اللحظة".

مضيفاً بالقول "لأن الباطل لا أقدام له فقد انكشف الملعوب ودب الخلاف المادي والقروي بين الأطراف التي تبادلت الثقة وتحالفت على الغدر بشعب الجنوب وانقلب السحر على الساحر كما يقولون وباتت كل الاطراف تلك تسعى للتخلص من بعضها البعض وفي سبيل انتصار اطماع كل طرف ذهبت تلك الأطراف للتسابق على الانبطاح أمام أطراف التحالف الخليجي فمنها من اختار الانبطاح على سرير الإمارات ومنها من اختار الانبطاح على سرير المملكة السعودية ومع لذة الانبطاح نسي هؤلاء قضية الجنوب وأهدافها ولم يعد يشغلهم حال المواطن الجنوبي ومايعانيه، وصاروا أدوات غير صالحة لتحمل المسؤليات الوطنية، وبات الاقرب إليهم أن يأخذوا أماكنهم التي تليق بهم ( كمندوبين ساميين ) للاطراف التي تحركهم وتنفذ اجنداتها بهم".


المزيد في أخبار وتقارير
القبض على أربعة يمنيين احتجزوا 30رهينة بجدة
قالت صحيفة عكاظ ان  الشرطة السعودية بمحافظة جدة  القت القبض على أربعة يمنيين  احتجزوا 30 رهينة من جنسيات يمنية وافريقية . وقالت الشرطة انها تلقت بلاغا من مقيم
رئيس جامعة عدن يشارك في المؤتمر الدولي السابع لضمان جودة التعليم العالي
شارك الدكتور الخضر لصور رئيس جامعة عدن صباح يوم الإثنين 20/ 2/ 2017م،  حضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي الدولي السابع لضمان جودة التعليم العالي, والذى تنظمه
السعدي: الحراك الجنوبي ليس مشاركا فعليا في إدارة شئون الجنوب
قال القيادي الجنوبي عبدالكريم السعدي أن الحراك الجنوبي ليس مشاركا فعليا في إدارة شئون الجنوب اليوم ولايتحمل مسئولية معاناة الناس سواء في عدن أو الجنوب بشكل عام،


تعليقات القراء
246134
[1] ظلم أهالي عدن من المسئووليين
الثلاثاء 21 فبراير 2017
عدن |
الظلم الواقع على أهالي عدن من للسلطه المحلية وكذلك المسئولين في الدولة سوف ينقلب الى لعنه كما عهدنا تاريخ عدن لأنهم باستمرار يلعبوا الاعيبهم القبيله والمناطقية وعنصريتهم المقيته على عدن واهلها لكنهم يغفلوا كل محطات التاريخ الحديث ان أهالي غدن الغلابه والغير مسنودين لا بقبيله ولا متنفدين بالسلطه لديهم رب كريم أقوى من الجميع سوى يسلط غضبه عليهم ويجعلهم يحصدوا بعضهم البعض لأنهم لم ولن يتعلموا من التاريخ ان الظلم والعصبية القبيله العمياء سوف تقودهم للهلاك كما في الماضي وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من يساهم في معاناة شعبنا وأهالينا في عدن جهله وفشله ومتخلفين وحاقدين على عدن واهلها منذو الاستقلال وحتى يومنا هذا ولكن نحن على يقين انهم سبدفعوا الثمن غاليا كما دفع ه في سته. ثمانون وكما دفعها الحوثيون في الحرب الاخيره واحتلال الشماليين للجنوب ثمنه غالي كما رأينا فالظلم ظلمات وأما الزحف من الضالع وردفان ويافع على عدن في هذه المرحلة ماهو الا استبدال الشماليين بآخرين لا يقلوا كراهيه لابناء عدن وعدن عن أولئك الشماليين وجميعهم لهم نفس الهدف وهو الاستفراد بالسلطه والمال لكن هيهات لن يفلح ا فغيرهم كان اشطر



شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
(عدن الغد) تنفرد بنشر القصة الكاملة .. ضربة بالشبكة وعطب بجهازي التزامن بمحطة المنصورة يخرج المنظومة 18 ساعة .. ومحطة الحسوة تجلب المازوت من مأرب
تظاهرات مسائية في عدن قد تتحول إلى احتجاجات اوسع
محافظ حضرموت يتدخل لحل أزمة المشتقات النفطية بعدن
العطاس يتقدم بمشروع لتشكيل كيان جنوبي سياسي موحد
المصعبي: هذه مطالب شعب الجنوب يا فخامة الرئيس هادي
مقالات الرأي
ما حدث مؤخرا في المطار صفارة إنذار تستوجب على كل الاطراف الجنوبية المشاركة في الازمة ,مراجعة ذاتها لتجنب اي
حزنت كثيراً-ومازلت حزيناً- حينما بلغني نبأ وفاة الشيخ  الفاضل صالح سالم باثواب, في المملكة الأردينية
خيال المآته ، هي دمية اخترعها الفلاح العربي قبل مئات السنين ، ووضعها وسط الحقول المليئة بالمحاصيل والثمار
الرئيس علي ناصر محمد كان أول لقاء لي بالشيخ صالح باثواب في عدن مطلع العام 1972م، في مكتبي وكنت حينها رئيساً
المستجدات الطارئة خارجيا بالملف اليمني سياسيا ومؤشرات مرحلة الحل السياسي يمكن قراءاتها من خلال الوقائع
من بديهيات علم الادار هو الصعوبة و التريث في إتخاذ القرار و إن عملية صنع القرار يجب أن تمر بعدة مراحل منها
ما تعانيه عدن والمحافظات التي يقال أنها محررة من نقص خدمات وتردي في الأوضاع التموينية والأمنية والصحية
طبيعة البشر انهم ينسون وقد يصل النسيان بهم الى الجحود وواجب على من شهد ان يخبر من غاب ويذكر من نسي وينسب الفضل
فجأة ومن دون سابق إنذار عادت نغمة التصعيد المتبادل على ضفتي الحدود بين لبنان وإسرائيل. التصعيد اللفظي
لست ادري لِمَ لَم تعترف الحكومة بفشلها الذريع وتقدم استقالتها ، لقد سمعنا تسميات عديدة لحكومات منها حكومة
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الف مبروك محمد سعدان
مبارك (صقر)
وفيات
صبراً آل باثواب
الناشط الجنوبي مهدي العولقي في ذمة الله

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017