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العطاس يتقدم بمشروع لتشكيل كيان جنوبي سياسي موحد

المهندس حيدر أبوبكر العطاس
الثلاثاء 21 فبراير 2017 12:33 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

تقدم السياسي الجنوبي البارز ومستشار رئيس الجمهورية المهندس حيدر أبوبكر العطاس بمشروع يتناول الإطار العام للعمل من أجل صياغة رؤية سياسية وتشكيل كيان جنوبي - مجتمعي موحد وتوحيد الصف الجنوبي.

وتضمن مشروع المهندس حيدر العطاس تشكيل لجنة تحضيرية مهمتها الاعداد لاجتماع جنوبي، ثم لاحقا مؤتمر جنوبي واسع.

وحدد المشروع المنطلقات والأسس العامة والمبادئ لتشكيل الكيان الجنوبي الموحد، كما تم الشروع إعداد وصياغة رؤية شاملة وبرنامج مرحلي يسير عليه المشروع.

وقدم المشروع مقترح بهيكل القيادة الجنوبية، إضافة الى مقترح بالتمثيل العددي للمشاركين في اللقاء الجنوبي الموسع. 

 

 

 


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العطاس يتقدم بمشروع لتشكيل كيان جنوبي سياسي موحد
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