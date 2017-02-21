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الدكتور حلبوب: مديونية الكهرباء لدى المستهلكين أكثر من 100 مليار ريال والإعفاء لا يساهم بحل المشكلة

الدكتور محمد حسين حلبوب
الثلاثاء 21 فبراير 2017 12:22 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

قال الدكتور محمد حسين حلبوب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني أن المشكله الاساسية في الكهرباء هي عدم توفر المال لشراء الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء ويرجع ذلك الى عدم التزام كثير من المستهلكين بدفع فاتورة الكهرباء، حتى بلغت مستحقات الكهرباء لدى المستهلكين حوالي 110 مليار ريال يمني.

وأشار الدكتور حلبوب ان هناك من الافراد من وصلت المتخلفات عليهم لصالح الهيئة العامة للكهرباء الى حوالي 46 مليون ريال وان النسبه الاكبر من المتخلفين عن سداد فاتورة الكهرباء هم المتنفذون والشيوخ واعضاء مجلسي النواب والشورى واعضاء مجلس الوزراء والقاده العسكريين وكبار موظفي الدوله وغيرهم.

وأضاف الدكتور حلبوب ان اي اعفاء من سداد فاتورة الكهرباء لا يشجع المتخلفين على الدفع بل يدفع المنظبطين الى عدم الالتزام.

وأكد الكتور حلبوب كد أن الآلية الانجح لتحصيل الاقساط تتمثل في خصم قيمة الاقساط من راتب المتخلف من المنبع وهذا الاجراء قانوني وممكن تنفيذه وخاصة بعد نقل البنك المركزي الى عدن.

وأقترح الدكتور حلبوب عدد من النقاط لحل مشكلة مديونية الكهرباء على المواطنين: 

1- تقسيط قيمة المتخلفات على المستهلكين بواقع 5% من راتبه او دخله. 

2- يخصص 5% من قيمة المتحصلات لتشجيع المنظبطين في الدفع.

3- يخصص25% من قيمة المستحقات لصالح دفع ديات شهداء الحراك والثورة والمقاومة والحرب.

4- يخصص 10% لصالح استكمال علاج الجرحى. 

5- يخصص 10% لاعمال الاغاثة ومكافحة المجاعة.

6- يعود 50% من المستحقات المحصله لصالح الكهرباء.


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