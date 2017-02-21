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العميد الصبيحي : الرئيس هادي تغلب على الكثير من الصعوبات والمخاطر واوصل الوطن إلى بر الامان

الثلاثاء 21 فبراير 2017 10:35 صباحاً
عدن (عدن الغد) خاص:

هنى العميد الركن عبدالله الصبيحي قائد اللواء ٣٩ مدرع فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي القائد الاعلى للقوات المسلحه بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد السلطة .

وقال العميد الصبيحي ان المرحله التي انتخب فيها الرئيس عبدربه منصور هادي كرئيس للجمهورية اليمنية وبأجماع كل ابناء الشعب اليمني كانت مرحله صعبه وخطيره وليست بسهله .

واثنى الصبيحي حديثه لقد واجهت فخامة الرئيس الكثير من الصعاب والعراقيل والمؤامرات من اللحظة الاولى لاستلامه مقاليد السلطه وابرز تلك الصعاب والعراقيل التحالف الحوثي العفاشي التي سعت ومازالت تسعى الى اعادة الوطن الى مربع الظلم والهيمنه والاستبداد ونهب وتدمير مقدرات الدوله وتنفيذ مشروع مخططات اصفهان في التوسع الفارسي في المنطقة .

وقال الصبيحي بتوفيق من الله استطاع هادي بحكمة واقتدار وبالعزيمه والاخلاص كسر تلك التأمرات وايصال الوطن الى بر الامان .

واختتم العميد الصبيحي حديثه قائلٱ :" نهني الرئيس مره اخرى ونجدد العهد على اننا سنظل اوفياء للوطن وتربته وسنكون جنود مجندين تحت مظلة الشرعية الدستورية ممثله بفخامة المشير عبدربه منصور هادي القايد الاعلى للقوات المسلحة .

*من عبدالله مريقش


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