أكد مستشار الرئيس اليمني عبدالعزيز المفلحي، أن تصنيف الميليشيات الحوثية وقياداتها جماعة إرهابية مطلب شعبي قبل أن يكون مطلباً حكومياً.



وقال المفلحي، في تصريحات لصحيفة "عكاظ"، إن "استخدام الانقلابيين للسلاح ضد اليمنيين يمثل كارثة حقيقية وعملاً إرهابياً"، لافتاً إلى أنهم يرددون ثقافة الموت كما هو الحال لدى المنظمات الإرهابية، ولذلك يجب حظر نشاطهم باعتبار أن جرائمهم تهدد الأمن والسلم العالميين.



وأشار إلى أن "الأدلة المتوافرة تكشف عن أن نهج الميليشيات الانقلابية يتطابق مع الأعمال الإرهابية للمنظمات مثل القاعدة، وداعش، فضلاً عن استهدافهم للسفن والبوارج البحرية، ما يؤكد أن لديهم مخططاً لنقل عملياتهم إلى دول عدة خارج اليمن".



وأكد امتلاك الشرعية اليمنية أدلة على تورط الحرس الثوري في دعم الإرهاب في اليمن، وتغذيته بخبراء المتفجرات والألغام وصناعة الصواريخ والسيارات المفخخة وإمدادهم بالسلاح والصواريخ عبر سفن التهريب.



وأوضح المفلحي أن المجتمع الدولي مطلع على حقيقة الدور الإيراني في اليمن، وضبطت قوات دولية سفناً تهرب أسلحة من قبل إيران، وهذا يدعم الجهود الدبلوماسية لبلادنا ولدول التحالف العربي في اليمن، مؤكداً أن الحكومة عازمة على تعرية هذه الميليشيات وفضح مخاطرها المستقبلية على أمن واستقرار المنطقة والعالم، ووجهت دبلوماسيها في الأمم المتحدة بالعمل على إدراج تلك الميليشيات ضمن المنظمات الإرهابية إلى جانب حزب الله والقاعدة، وداعش.

المزيد في أخبار وتقارير العميد الصبيحي : الرئيس هادي تغلب على الكثير من الصعوبات والمخاطر واوصل الوطن إلى بر الامان هنى العميد الركن عبدالله الصبيحي قائد اللواء ٣٩ مدرع فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي القائد الاعلى للقوات المسلحه بمناسبة الذكرى الخامسة مستشار هادي: تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية مطلب شعبي أكد مستشار الرئيس اليمني عبدالعزيز المفلحي، أن تصنيف الميليشيات الحوثية وقياداتها جماعة إرهابية مطلب شعبي قبل أن يكون مطلباً حكومياً. وقال المفلحي، في تصريحات التصدي لمحاولتي تسلل على مواقع المقاومة الجنوبية والجيش الوطني بكرش تصدت المقاومة الجنوبية مسنودة بعناصر من الجيش الوطني الليلة الماضية لمحاولة تسلل قامت بها المليشيات على مواقعها في التبة الحمراء وباصهيب والأدراع غربي بلدة