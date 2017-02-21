MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الثلاثاء 21 فبراير 2017 10:22 صباحاً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير التصدي لمحاولتي تسلل على مواقع المقاومة الجنوبية والجيش الوطني بكرش
أخبار وتقارير

التصدي لمحاولتي تسلل على مواقع المقاومة الجنوبية والجيش الوطني بكرش

الثلاثاء 21 فبراير 2017 10:13 صباحاً
كرش((عدن الغد)) خاص:

تصدت المقاومة الجنوبية مسنودة بعناصر من الجيش الوطني الليلة الماضية لمحاولة تسلل قامت بها المليشيات على مواقعها في التبة الحمراء وباصهيب والأدراع غربي بلدة كرش.

وتعد هذه المحاولة الثانية وذلك بعد محاولة فاشلة قامت بها المليشيات الليلة قبل الماضية تمكنا المقاومة الجنوبية والجيش الوطني من إحباطها.

تأتي هذه المحاولات بعد أن شهدت بلدة كرش حالة من الهدوء التام خلال الأسابيع الماضية .

وبحسب مصادر ميدانية في المقاومة الجنوبية فإن مدفعية الجيش الوطني استهدفت أماكن تمركز المليشيات في المرزاع وشبب ومنطقة أبجر القريبة من مدينة الشريجة.

وبحسب مواطنون فإن ذلك القصف خلف عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيات حيث أفاد المواطنون أن سيارات الإسعاف شوهدت تجتاز مدينة الشريجة باتجاه مدينة الراهدة وتحمل على متنها قتلى وجرحى .

*من أكرم العزبي


المزيد في أخبار وتقارير
التصدي لمحاولتي تسلل على مواقع المقاومة الجنوبية والجيش الوطني بكرش
تصدت المقاومة الجنوبية مسنودة بعناصر من الجيش الوطني الليلة الماضية لمحاولة تسلل قامت بها المليشيات على مواقعها في التبة الحمراء وباصهيب والأدراع غربي بلدة
وزير النقل يترأس الاجتماع الدوري في العاصمة عمان لآلية الأمم المتحدة للتحقق وتفتيش السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية
ترأس صباح يوم الاثنين معالي وزير النقل اليمني مراد علي الحالمي في العاصمة الأردنية عمان  الاجتماع الدوري لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش للسفن المتجهة إلى
اكثر من 9ألف طفل وطفلة تستهدفهم حملة التحصين ضد شلل الاطفال بمديرية شبام حضرموت
تستهدف الحملة الوطنية ضد  شلل الاطفال بمديرية شبام حضرموت  التي تم تدشينها  صباح يوم الاثنين بمديرية شبام حضرموت  من قبل مدير عام مديرية شبام حضرموت 




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
(عدن الغد) تنفرد بنشر القصة الكاملة .. ضربة بالشبكة وعطب بجهازي التزامن بمحطة المنصورة يخرج المنظومة 18 ساعة .. ومحطة الحسوة تجلب المازوت من مأرب
المصعبي: هذه مطالب شعب الجنوب يا فخامة الرئيس هادي
احتجاجات شعبية في عدن بسبب إنقطاعات الكهرباء
تظاهرات مسائية في عدن قد تتحول إلى احتجاجات اوسع
تراجع حركة مرور السيارات في عدن إلى أدنى مستوياتها منذ 23 عام
مقالات الرأي
ما تعانيه عدن والمحافظات التي يقال أنها محررة من نقص خدمات وتردي في الأوضاع التموينية والأمنية والصحية
طبيعة البشر انهم ينسون وقد يصل النسيان بهم الى الجحود وواجب على من شهد ان يخبر من غاب ويذكر من نسي وينسب الفضل
فجأة ومن دون سابق إنذار عادت نغمة التصعيد المتبادل على ضفتي الحدود بين لبنان وإسرائيل. التصعيد اللفظي
لست ادري لِمَ لَم تعترف الحكومة بفشلها الذريع وتقدم استقالتها ، لقد سمعنا تسميات عديدة لحكومات منها حكومة
المتقاعدون في بلادي ومعاناتهم اليومية تتصدر صفحات الاخبار داخليا و خارجيا ،وان كان يتم ذلك بشكل صريح اوخفي ،
واجهت انطاباعات ساخنة من رجل الشارع في كل من كريتر والشيخ عثمان يوم الأحد الماضي 19 فبراير 2017م، سمعت عبارات
العرض غير كافي  هكذا جاء  رد  المخلوع  على المبادرة التي حملتها صواريخ  الاباتشي في منعطف البحث
  مرت الذكرى السادسة للثورة اليمنية في ١١ فبراير. جيل كامل، تقريباً، لم يكن حاضراً تلك الثورة احتفل بها هذا
مايحدث في عدن مهزلة كبرى بل و من المستحيل أن هذا العبث والفوضئ والعقوبات الجماعية لايكون خلفها شياطين تنفذ
لا أعتقد البتة أن مشكلة الكهرباء والوقود في العاصمة المؤقتة عدن جاءت بالصدفة ونتاج إشكالات، او أخطاء بريئة
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الف مبروك محمد سعدان
مبارك (صقر)
وفيات
صبراً آل باثواب
الناشط الجنوبي مهدي العولقي في ذمة الله

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017