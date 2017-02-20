وضع المهندس علي القيادي الجنوبي رئيس لجنة التواصل والاتصال امين عام حزب جبهة التحرير للرئيس جمله من مطالب شعب الجنوب في عدن.

وقد أثار المصعبي في صفحته عده تساؤلات حول ازدياد سوء الخدمات فور وصول هادي وتكرر ذلك عده مرات.

واوعز المصعبي أن قد يرجع ذلك لقيام طرف ثالث يريد ضرب هادي بالخدمات في عدن بسخط شعبي قد يوشك على الانفجار وبذات الوقت معاقبة شعب الجنوب في عدن بشرعية هادي.

ونصح المصعبي في منشوراته عن ازمه عدن الخدماتية بالتحقيق من قبل الرئيس هادي حول هذه التساؤلات ومن يقف خلفها ممن هم في صفوف شرعيته حد وصف المصعبي واكد في سياق اخر على ان الاصطفاف الجنوبي بقياده سياسيه بمجلس سياسي وطني جنوبي بات بما لا يدع مجالا للشك احد اهم دعائم الاستقرار السياسي والمجتمعي ولن يكون معارضا لشرعية الرئيس هادي وقوه تساعد التحالف في تحقيق واستكمال الاهداف التي انشئ التحالف العربي من أجل تحقيقها ووصف المصعبي محاولات بعض القوى السياسية بإثارة الفتنه بين دول التحالف بأنها أصبحت ألاعيب مكشوفة تفضح وتكشف النوايا المبيتة لبعض رموزها النافذين تجاه التحالف العربي وشرعية هادي برمتهم واوجز المهندس علي المصعبي في ختام تصريحه جمله من المتطلبات التي يجب على الرئيس هادي أن اتخذها لاستدراك الأمر ومساعدته في اعاده تطبيع الحياه والاستقرار في المناطق المحررة وغالبيتها أراض جنوبيه وهي الاتي

وقد نشر في صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي تلك المطالب العاجلة حد وصفه وهي الآتي

** تغيير فوري لوزيري الكهرباء والنفط وعمل تحقيق لادارتي المصافي والكهرباء بعدن

** أحداث توازن في الحكومه والمستشارين المحيطين بالرئيس عن الجنوب بشكل يستوعب الكفاءات الجنوبيه النظيفة والقادره على أحداث نهضة في الواقع المعاش

** استيعاب المقاومه الجنوبيه قياده وأفراد في وحدات الأمن والجيش للإسهام في حفظ الأمن والاستقرار

** التحقيق في كل مأتم صرفه من سلاح وأموال للجبهات لتحري الدقة

** تفعيل دور التوعية الوطنية في مؤسسات الجيش والأمن بما يعزز ثقافه الولاء للوطن في الجنوب و نزع ثقافه الولاء الحزبي

المزيد في أخبار وتقارير المصعبي: هذه مطالب شعب الجنوب يا فخامة الرئيس هادي وضع المهندس علي القيادي الجنوبي رئيس لجنة التواصل والاتصال امين عام حزب جبهة التحرير للرئيس جمله من مطالب شعب الجنوب في عدن. وقد أثار المصعبي في صفحته عده اكثر من عشرين ساعة انقطاع للكهرباء .... تؤرق هواجس اهالي عدن من صيف مخيف ! عاشت مدينة عدن مساء الاحد وحتى الاثنين ليلة مظلمة ، اعادت للذاكرة ليالي المدينة حالكة السواد اثناء فترة حربها ضد مليشيا الانقلاب الحوثي العفاشي . اكثر من عشرين ساعة ابحث مع "عدن الغد" حضر الى مقر صحيفة "عدن الغد" المواطن قاسم عبدالرب حافظ قائلا ان شقيقة محمد عبدالرب حافظ فقد منذ يومين في مدينة عدن ولم يتم التعرف على مكان تواجده