دعوات مجتمعية لإعادة بناء رمز النهضة التعليمية بلحج " المدرسة المحسنية "

ناشد المجلس الاهلي لابناء واهالي الحوطة بلحج والشخصيات الاجتماعية والاكاديمية والنخب المثقفة في اطار التحرك المجتمعي لإعادة الروح للمدرسة المحسنية التي تعرضت للتدمير اثناء الحرب قيادة السلطة المحلية ومكتب الاوقاف والتربية والتعليم والمنظمات المهتمة بالتراث والتاريخ لاعادة الحياة الى المدرسة المحسنية التي تعتبر رمز من رموز الزمن الجميل للنهضة التعليمية في السلطنة العبدلية وما بعدها.

وجاء في بيان صادر عن المجلس الاهلي حصلت " عدن الغد " على نسخة منه " إنه لمن المؤلم أن نرى المدرسة المحسنية. ذلك الصرح الشامخ الذي تفردت به لحج زمن تأسيسه، والذي ظل شامخاً وصامداً طوال الفترات الصعبة والعصيبة التي مرت بها. . يتحول إلى أطلال وركام.

وإنه لأمر مشين أن نمر بجانب الأم (الثانية) التي احتضنت وربت وعلمت الكثيرين من أبناء لحج (في الحوطة وتبن)، وآخرين من دونهم من مناطق شتى في الجنوب العربي ومن غيره وهي في ذلك الحال الذي يأسف له العدو قبل الصديق.

إنا نراه جحوداً غير متوقع ألا يرد جميلها أولئك القادة والأعلام الذين تلقوا تعليمهم فيها وعاراً علينا، كذلك، وقوفنا صامتين أمام مسلسل الاعتداءات التي ظلت تطالها حتى يومنا هذا والتي، للأسف، تصدر عن أناس تقع عليهم قبل غيرهم، مسؤولية حمايتها بحكم الجوار ثم ألا يعلم أولئك المعتدون بأن الوقف نقف، كما تقول العامة في لحج.

لقد أوقف باني المدرسة جُل(ويُقال كل) ما يملكه من أراضٍ زراعية في لحج وأبين. لقد أعطى الرجل كل مايملكه، ولم يستبق شيئاً لنفسه، فقد مات في سن مبكرة دون أن يرى حلمه الجميل والنافع، ومشروعه النهضوي يتحقق على أرض الواقع.

أراد السلطان محسن فضل من بناء المدرسة، التي حملت لاحقاً اسمه، السير بأبناء بلدته التي أحبها في ركب الحضارة والتقدم، وذلك عن طريق نشر العلم والمعرفة في أوساطهم. وهذان في الدنيا هما اللذان لا تقوم نهضة أمة من الأمم إلا بهما.

إننا ومن هذا المكان نوجه مناشدتنا إلى قيادة السلطة المحلية في ألمحافظة وخاصة مكتبي الأوقاف والتربية والتعليم. كما نوجه مناشدتنا إلى المنظمات والجمعيات وكذلك الخيرين في البلاد لكي يفعلوا شيئاً من أجل إعادة الحياة إلى هذه المدرسة الرمز لتعود كما كانت في زمنها الجميل.

والله من وراء القصد

صادر عن المجلس الأهلي لأبناء وأهالي مديرية الحوطة

المزيد في أخبار وتقارير إريتريا تفرج عن 10 صيادين يمنيين بعد احتجازهم قبل اسبوع أفرجت السلطات الإريترية عن 10 صيادين يمنيين كانت البحرية الإريترية قد احتجزتهم من عرض البحر مع قاربهم في الـ13 من شهر فبراير الجاري. وقالت شرطة خفر السواحل إن دعوات مجتمعية لإعادة بناء رمز النهضة التعليمية بلحج " المدرسة المحسنية " ناشد المجلس الاهلي لابناء واهالي الحوطة بلحج والشخصيات الاجتماعية والاكاديمية والنخب المثقفة في اطار التحرك المجتمعي لإعادة الروح للمدرسة المحسنية التي تعرضت تحليل: مطالبة الحوثيين بتغيير ولد الشيخ .. عرقلة للسلام أم ورقة ضغط؟ عثرات كثيرة شهدها طريق السلام باليمن الذي يشهد حرباً منذ أكثر من عامين، عرفت الأزمة خلال هذه الفترة العديد من الجهود الإقليمية والأممية لحلها، بقيادة المبعوث