كشف القيادي المنشق عن جماعة الحوثي "علي البخيتي"، حقيقة الانتصارات التي تزعم الجماعة تحقيقها على الحدود مع السعودية.

وقال البخيتي في مقال له "في جبهة الحدود مع السعودية قُتل الآلاف، من أجل إحراز انتصارات وهمية وسيطرة على تباب أو مواقع حدودية أو نقاط سعودية لساعات، وتدمير بضع آليات ليتم التقاط بعض الصور ومقاطع الفيديو لقناة المسيرة والإعلام الحربي الحوثي، ثم تأتي الطائرات فتقتل كل من بقي هناك، وهكذا يتم تكرار العمليات، غزوات صغيرة، تصوير، إحراق مدرعة أو طقم سعودي، مقتل العشرات من شبابنا".

وأضاف البخيتي "لذلك تلاحظون أن أسماء المواقع التي يسيطر عليها الحوثيون هي نفسها من بداية الحرب حتى الآن، ويمكنكم مراجعة رسائل SMS التي ترسلها الخدمات الإخبارية التابعة للحوثيين، ستعرفون أن الأسماء التي تحدثوا عن السيطرة عليها في الأشهر الأولى هي نفسها التي يتحدثون عنها اليوم، المتغير الوحيد هو أن شبابنا وأطفالنا يسقطون - وبالآلاف - في حرب عصابات يمارسها الحوثي بهدف تحسين موقفه التفاوضي لدى السعودية بعد فشل تسوية ظهران الجنوب مع كل التنازلات التي قدمها للسعودية".

وتابع البخيتي "للدلالة على زيف ادعاءات الحوثيين عن تحقيق انتصارات في الحدود السعودية، سأنقل لكم بعض الأرقام التي نقلتها من موقع (جوجل إيرث للخرائط): هل تعرفون مثلًا كم تبعد مدينة نجران عن الحدود اليمنية؟؟، قَصر الحكم (مبنى المحافظة كما نطلق عليه عندنا) في قلب المدينة يبعد حوالي 9 كم فقط، وهي تساوي المسافة من حي الأصبحي إلى جولة سبأ داخل مدينة صنعاء، وأطراف نجران تبعد بين 3 إلى 5 كم، حسب المنطقة، وأقصى مدينة نجران يبعد 18 كم، تخيلوا هذه المسافات البسيطة لم يتمكن الحوثيون من قطعها منذ عامين تقريبًا، وكل فترة وأخرى تخرج علينا قناة المسيرة ومطابخهم الإعلامية بأخبار عن السيطرة على نجران، وأحيانًا أنهم تجاوزوها، في حين أن الحقيقة تقول إنهم لم يتمكنوا من دخول هذه المدينة التي تبعد عن الحدود اليمنية 5 كم فقط، وقصر الحكم فيها على بعد 9 كم".

المزيد في أخبار وتقارير بالأرقام.. البخيتي يفضح الحوثيين ويفنّد مزاعم اقتحامهم لمدن سعودية كشف القيادي المنشق عن جماعة الحوثي "علي البخيتي"، حقيقة الانتصارات التي تزعم الجماعة تحقيقها على الحدود مع السعودية. وقال البخيتي في مقال له "في جبهة الحدود مع الخلافات بين طرفي الانقلاب في صنعاء تصل الى وزارة التعليم العالي تصاعدت الخلافات بين طرفي تحالف الانقلاب في صنعاء لتأخذ منحى جديدا، يكشف ان الهوة بين الطرفين باتت خارج نطاق السيطرة، بعد منع وزير التعليم العالي المحسوب على صالح ممثل ملكة بريطانيا يسلم ناشط سياسي وإعلامي جنوبي درع تقديري حظي الناشط السياسي والإعلامي نصر العيسائي بدرع تقديري في مقاطعة يورك شير في المملكة المتحدة البريطانية لقاء نشاطاته الإعلامية المشهودة في المقاطعة. جاء ذلك في حفل