الخلافات بين طرفي الانقلاب في صنعاء تصل الى وزارة التعليم العالي
جامعة صنعاء
الاثنين 20 فبراير 2017 03:11 مساءً
صنعاء (عدن الغد) خاص:
صنعاء (عدن الغد) خاص:
تصاعدت الخلافات بين طرفي تحالف الانقلاب في صنعاء لتأخذ منحى جديدا، يكشف ان الهوة بين الطرفين باتت خارج نطاق السيطرة، بعد منع وزير التعليم العالي المحسوب على صالح من دخول الوزارة.
وقالت مصادر في وزارة التعليم العالي في صنعاء ان نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبدالله الشامي التابع للحوثيين استدعى مسلحين حوثيين لاغلاق أبواب وزارة التعليم العالي ومنع حسين حازب المعين وزيرا للتعليم العالي في حكومة الانقلابيين من دخول الوزارة.
واضافت المصادر ان الخلافات تصاعدت بين حازب التابع لصالح و الشامي التابع للحوثيين بسبب قرارات اتخذها الأول وسط اتهامات متبادلة بالفساد وابتزاز الجامعات الاهلية.
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