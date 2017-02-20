ممثل ملكة بريطانيا يسلم ناشط سياسي وإعلامي جنوبي درع تقديري

حظي الناشط السياسي والإعلامي نصر العيسائي بدرع تقديري في مقاطعة يورك شير في المملكة المتحدة البريطانية لقاء نشاطاته الإعلامية المشهودة في المقاطعة.

جاء ذلك في حفل التكريم الذي نظمته الجالية الباكستانية التي تعتبر اكبر جالية اسلامية في بريطانيا و اقيم الحفل في قاعة أروج بمدينة شيفيلد مساء الأحد 19 فبراير 2017م.

وتم تسليم العيسائي لجائزته من قبل رئيس الجالية الباكستانية الأستاذ محمد على وممثل جلالة الملكة إليزابيت ملكة بريطانيا في مقاطعة يورك شير السيد جابيس بلوما.

الجدير بالذكر ان الناشط السياسي والاعلامي نصر العيسائي له العديد من الإسهامات الإعلامية والسياسية والتي من خلالها يتناول أهم القضايا التي تهم الجاليات العربية والإسلامية في بريطانيا وما يهمهم في بلدانهم ومواطنهم الاصلية و منها برنامجه الشهير باللغة العربية "الحصاد الإسبوعي" الذي يقدمه عصر كل يوم سبت عبر راديو لينك إف إم البريطاني والبرنامج التليفزيوني "منتدى الحوار" الذي يقدمه على قناة شيفيلد لايف التليفزيونية والذين يحظيان بمتابعة عشرات الآلاف في داخل المملكة المتحدة البريطانية وخارجها .

*من عيدروس ناصر

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