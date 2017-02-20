رئيس الوزراء يدشن الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال
كتب/ عبدالسلام هائل تصوير/ زكي اليوسفي
دشن رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر صباح اليوم حملة التحصين الشاملة ضد شلل الاطفال بمديرية صيرة بالعاصمة عدن .يرافقه الدكتور / ناصر باعوم وزير الصحة العامة والسكان واللواء/ عيدروس قاسم الزبيدي محافظ العاصمة عدن .
وفي تصريح لوسائل الاعلام اكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور / احمد عبيد بن دغر اهمية تدشين الحملة في العاصمة عدن والتي ستشمل كل محافظات الجمهورية لتحصين الاطفالدون سن الخامسة ضد شلل الاطفال .وحث الجهات المختصة وكافة الاباء للتفاعل والتعاون مع الفرق الميدانية في تحصين اطفالهم .شاكرا كل من شارك وساهم في انجاح الحملة وفي المقدمة منظمة اليونيسيف .
وتطرق الدكتور / ناصر باعوم وزير الصحة العامة والسكان الى ان الحملة تستهدف خمسة ملايين طفل وطفلة دون سن الخامسة وفي عموم المحافظات وينفذها اكثر من (٤٠١٨٦) عاملوعاملة منها ٢٠٦٥ مركز ثابت و( ٣٧٥٣٦) متحركة الى كل منزل .من جانبه اوضح اللواء / عيدروس الزبيدي محافظ العاصمة عدن ان حملة التحصين تستهدف (١١٢ الف طفل وطفلة ) بالعاصمة عدن مؤكدا حرص السلطة المحلية في تقديم كافة اوجه الدعم لانجاح الحملة.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها