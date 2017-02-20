MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الاثنين 20 فبراير 2017 04:00 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير رئيس الوزراء يدشن الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال
أخبار وتقارير

رئيس الوزراء يدشن الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال

صورة من تدشين الحملة
الاثنين 20 فبراير 2017 02:46 مساءً
كتب/ عبدالسلام هائل تصوير/ زكي اليوسفي


دشن رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر صباح اليوم حملة التحصين الشاملة ضد شلل الاطفال بمديرية صيرة بالعاصمة عدن .يرافقه الدكتور / ناصر باعوم وزير الصحة العامة والسكان واللواء/ عيدروس قاسم الزبيدي محافظ العاصمة عدن .

وفي تصريح لوسائل الاعلام اكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور / احمد عبيد بن دغر اهمية تدشين الحملة في العاصمة عدن والتي ستشمل كل محافظات الجمهورية لتحصين الاطفالدون سن الخامسة ضد شلل الاطفال .وحث الجهات المختصة وكافة الاباء للتفاعل والتعاون مع الفرق الميدانية في تحصين اطفالهم .شاكرا كل من شارك وساهم في انجاح الحملة وفي المقدمة منظمة اليونيسيف .

وتطرق الدكتور / ناصر باعوم وزير الصحة العامة والسكان الى ان الحملة تستهدف خمسة ملايين طفل وطفلة دون سن الخامسة وفي عموم المحافظات وينفذها اكثر من (٤٠١٨٦) عاملوعاملة منها ٢٠٦٥ مركز ثابت و( ٣٧٥٣٦) متحركة الى كل منزل .من جانبه اوضح اللواء / عيدروس الزبيدي محافظ العاصمة عدن ان حملة التحصين تستهدف (١١٢ الف طفل وطفلة ) بالعاصمة عدن مؤكدا حرص السلطة المحلية في تقديم كافة اوجه الدعم لانجاح الحملة.


المزيد في أخبار وتقارير
بالأرقام.. البخيتي يفضح الحوثيين ويفنّد مزاعم اقتحامهم لمدن سعودية
كشف القيادي المنشق عن جماعة الحوثي "علي البخيتي"، حقيقة الانتصارات التي تزعم الجماعة تحقيقها على الحدود مع السعودية.  وقال البخيتي في مقال له "في جبهة الحدود مع
الخلافات بين طرفي الانقلاب في صنعاء تصل الى وزارة التعليم العالي
تصاعدت الخلافات بين طرفي تحالف الانقلاب في صنعاء لتأخذ منحى جديدا، يكشف ان الهوة بين الطرفين باتت خارج نطاق السيطرة، بعد منع وزير التعليم العالي المحسوب على صالح
ممثل ملكة بريطانيا يسلم ناشط سياسي وإعلامي جنوبي درع تقديري
حظي الناشط السياسي والإعلامي نصر العيسائي بدرع تقديري في مقاطعة يورك شير في المملكة المتحدة البريطانية لقاء نشاطاته الإعلامية المشهودة في المقاطعة. جاء ذلك في حفل


تعليقات القراء
245955
[1] عتاب
الاثنين 20 فبراير 2017
محمد | اليمن
المواطنين في عدن بدون تيار كهربائي وبدون مشتقات البترولية وارىء ابتسامة المسؤولين (وقااااااااااااااااااااااااااااااااحة) على المواطن الخروج للشارع وتحويل هذه الابتسامة الى كئابة



شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
مصدر في مصافي عدن يوضح أسباب انطفاء الكهرباء
مصدر : بدء تفريغ مشتقات نفطية لكهرباء عدن
وسائل اعلام يمنية تحرف تصريحات لوزير الخارجية السعودي
باصرة: اليمن يسير باتجاه التقسيم في ظل وجود أربع حكومات وجيش لكل محافظة
شهود عيان : طائرة مجهولة تحلق فوق سماء مطار عدن
مقالات الرأي
العرض غير كافي  هكذا جاء  رد  المخلوع  على المبادرة التي حملتها صواريخ  الاباتشي في منعطف البحث
  مرت الذكرى السادسة للثورة اليمنية في ١١ فبراير. جيل كامل، تقريباً، لم يكن حاضراً تلك الثورة احتفل بها هذا
مايحدث في عدن مهزلة كبرى بل و من المستحيل أن هذا العبث والفوضئ والعقوبات الجماعية لايكون خلفها شياطين تنفذ
لا أعتقد البتة أن مشكلة الكهرباء والوقود في العاصمة المؤقتة عدن جاءت بالصدفة ونتاج إشكالات، او أخطاء بريئة
 كنتُ استمع للفنان اللبناني ملحم زين، أو "الصهير" وكما يحلو للبعض أن يناديه، وهو يغني أغنية الفنان الكبير
بقدرة قادر تحول علي عبدالله صالح الى مجرد مفبسك ،او قل صحفي مبتدا لا يجد وسيلة تنشر كتاباته الا عبر الفيس بوك
تدور نقاشات مستفيضة داخل غرف القصور الملكية بالشقيقة الكبرى بين هادي والاماراتيين لإعادة رسم خارطة حكومته
من تراهنون وتصفقون وتطبلون لهم من قيادات السلطة بحضرموت فضلوا مصالحهم الشخصية على مصالح الناس وخدماتهم
الاوضاع لا تسر وخدمات الناس صارت معطله بالكامل. لغز بعد لغز وازمات بعد ازمات.. ومحن بعد محن والمشهد ضبابي جدا
منحت المقاومة الجنوبية التأييد الشكلي لشرعية هادي وبدورها شرعية هادي منحت عدن الادارة الشكلية لليمن! وهذا هو
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
مبارك (صقر)
الف مبروك مارب طهشه
وفيات
صبراً آل باثواب
الناشط الجنوبي مهدي العولقي في ذمة الله

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017