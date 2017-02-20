طائرات التحالف العربي تدمر مخزن أسلحة في صنعاء

مايحدث في عدن مهزلة كبرى بل و من المستحيل أن هذا العبث والفوضئ والعقوبات الجماعية لايكون خلفها شياطين تنفذ
لا أعتقد البتة أن مشكلة الكهرباء والوقود في العاصمة المؤقتة عدن جاءت بالصدفة ونتاج إشكالات، او أخطاء بريئة
كنتُ استمع للفنان اللبناني ملحم زين، أو "الصهير" وكما يحلو للبعض أن يناديه، وهو يغني أغنية الفنان الكبير
بقدرة قادر تحول علي عبدالله صالح الى مجرد مفبسك ،او قل صحفي مبتدا لا يجد وسيلة تنشر كتاباته الا عبر الفيس بوك
تدور نقاشات مستفيضة داخل غرف القصور الملكية بالشقيقة الكبرى بين هادي والاماراتيين لإعادة رسم خارطة حكومته
من تراهنون وتصفقون وتطبلون لهم من قيادات السلطة بحضرموت فضلوا مصالحهم الشخصية على مصالح الناس وخدماتهم
الاوضاع لا تسر وخدمات الناس صارت معطله بالكامل. لغز بعد لغز وازمات بعد ازمات.. ومحن بعد محن والمشهد ضبابي جدا
منحت المقاومة الجنوبية التأييد الشكلي لشرعية هادي وبدورها شرعية هادي منحت عدن الادارة الشكلية لليمن! وهذا هو
في الساعة السابعة والنصف من مساء الجمعة 17فبراير 2017م حاورت قناة "الغد المشرق" الإمارتية اللواء عيدروس قاسم
- حقيقة صاروخ الرياض.
- أوجه معارضتنا لحروب الحوثيين.
- مجازر المخا وفقاً لرواية نبيل الصوفي.
- القصة الحقيقية
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