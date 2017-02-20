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طائرات التحالف العربي تدمر مخزن أسلحة في صنعاء

الاثنين 20 فبراير 2017 12:38 مساءً
صنعاء (عدن الغد) خاص:

شنت طائرات التحالف العربي عدة غارات استهدفت مخزن أسلحة لميليشيات الحوثي في مجمع كلية الطيران والدفاع الجوي في  شارع الستين غرب صنعاء.

وقال شهود عيان أن طائرات التحالف شنت خمس غارات متتالية على مخزن الأسلحة ما أدى إلى تدميره واندلاع النيران.

وبحسب شهود عيان فإن الانفجارات واشتعال النيران سمعت وشوهدت من مسافات بعيدة، وأكدوا أن تحليق مقاتلات التحالف في سماء صنعاء مستمر.


 


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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