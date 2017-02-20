طائرات التحالف العربي تدمر مخزن أسلحة في صنعاء

مقالات الرأي

عصام خليدي عدن تستغيث كفى عقوبات جماعية"! مايحدث في عدن مهزلة كبرى بل و من المستحيل أن هذا العبث والفوضئ والعقوبات الجماعية لايكون خلفها شياطين تنفذ

عبدالجبار ثابت الشهابي حتى لا تبقى انتصاراتنا في مهب الريح ! لا أعتقد البتة أن مشكلة الكهرباء والوقود في العاصمة المؤقتة عدن جاءت بالصدفة ونتاج إشكالات، او أخطاء بريئة

أمين اليافعي المجد للعصبية: بين عمار العزكي وملحم زين! كنتُ استمع للفنان اللبناني ملحم زين، أو "الصهير" وكما يحلو للبعض أن يناديه، وهو يغني أغنية الفنان الكبير

منصور صالح زميلي المفسبك عفاش بقدرة قادر تحول علي عبدالله صالح الى مجرد مفبسك ،او قل صحفي مبتدا لا يجد وسيلة تنشر كتاباته الا عبر الفيس بوك

ماجد الداعري حان موعد عودة الرئيس المنقذ خالد بحاح! تدور نقاشات مستفيضة داخل غرف القصور الملكية بالشقيقة الكبرى بين هادي والاماراتيين لإعادة رسم خارطة حكومته

عوض كشميم حب حضرموت القاتل !! من تراهنون وتصفقون وتطبلون لهم من قيادات السلطة بحضرموت فضلوا مصالحهم الشخصية على مصالح الناس وخدماتهم

علي عمر الهيج شي معكم لنا حلحلة او كل بوها شكاوي وحنجلة؟؟ الاوضاع لا تسر وخدمات الناس صارت معطله بالكامل. لغز بعد لغز وازمات بعد ازمات.. ومحن بعد محن والمشهد ضبابي جدا

بدر قاسم محمد في عدن .. من يحرق كرت الآخر؟! منحت المقاومة الجنوبية التأييد الشكلي لشرعية هادي وبدورها شرعية هادي منحت عدن الادارة الشكلية لليمن! وهذا هو