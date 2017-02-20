أطلقها نشطاء حقوقيون وقانونيون.. تحذيرات من التوجه لإقرار مسودة الدستور الاتحادي دون إعطاء الشعب فرصة التعرف عليه.

تشهد مدينة المكلا حاضرة محافظة حضرموت، هذه الأيام حراكا مجتمعي ذو صيغة حقوقية يقوده حقوقيون وقانونيون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان وتنخرطوا فيه منظمات تعمل في التوعية السياسية والدفاع عن الحريات المدنية. وذلك بهدف نشر أكبر قدر من التوعية السياسية والقانونية في أوساط السكان، وسط تحذيرات أطلقها مختصون من أجراءات دستورية وقانونية قد تشهدها الساحة في البلاد بصورة عشوائية.

وحذر نشطاء حقوقيين وقانونيين من موجود توجه لإقرار إنزال مسودة الدستور الإتحادي للبلاد والتي تم صياغتها من قبل خبراء مؤتمر الحار الوطني للإستفتاء ، دون أن يتم حتى اللحظة الاتفاق عليها من قبل كافة الهيئات الدستورية وصاحبة الاختصاص في البلاد لمراجعتها.

وبحسب أولئك النشطاء، من أن الظروف التي تمر بها البلاد لم تكن مساعدة بأي حال من الأحوال، في أن يتم إسناح الفرصة الكافية للشعب للتعرف على المواد التي شملتها مسودة الدستور الاتحادي المعلنة في الموقع الرسمي لوزارة مخرجات الحوار الوطني، ومدى ملاءمتها لتطلعات السكان وابناء المحافظات، ودون أن تكون لديهم أدنئ معرفة بالحقوق والواجبات التي سيكون عليهم إتباعها في حال إذا ما أقرت مسودة الدستور الاتحادي.

مؤكدين على إن إعطاء الشعب الفرصة الكافية للتعرف على ما تتضمنه مواد الدستور الإتحادي خصوصا بعد الفترة الصعيبة التي مر بها جراء الحرب، سيجنب البلاد الكثير من الصراعات والأزمات خلال الفترة القادمة.

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