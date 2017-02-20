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عبدالعزيز المفلحي : لغة العقل والقبول بالآخر وحدها من ستخرج عدن من أزماتها

الاثنين 20 فبراير 2017 02:08 صباحاً
الرياض ((عدن الغد)) خاص:

قال الشيخ عبدالعزيز المفلحي ان لغة العقل والقبول بالاخر والسعي لحل كافة الاشكاليات بروح الفريق الواحد  وانتهاج لغة العقل هي من وحدها من يمكن لها ان تخرج بمدينة عدن من ازمتها الحالية .

وقال المفلحي في تصريح لصحيفة "عدن الغد" ان المشاكل التي تعصف بمدينة عدن اليوم سببها تمترس كل طرف خلف كل خلافاته مع الاخير داعيا الجميع الى توحيد صفوفهم لما فيه اصلاح عدن وتغيير واقع اهلها .

واكد المفلحي انه يتوجب على كل الاطراف نبذ الخلافات السياسية والسعي لما يمكن له ان يغير واقع الناس ويسعى لاصلاح قطاع الكهرباء والخدمات في المدينة .

وتابع بالقول لاحقا :" على كل الاطراف في عدن ان تسعى للبحث عما يجمعها ولايفرقها وان تكون بحجم المعاناة التي يعانيها اهلنا في عدن واملنا ان نرى الجميع على طاولة واحدة لمناقشة هموم الناس والسعي صوب مايوحد الجميع لا مايفرقهم .

وشدد المفلحي على ضرورة عمل كافة الاطراف الحكومية تحت قيادة الرئيس عبدربه منصور هادي وبالتنسيق مع قيادة دول التحالف العربي بما يضمن جهدا متكاملا لكافة الاطراف.

واختتم بالقول :" ادعو الى سرعة توحيد كافة الاجهزة الامنية في عدن بجهاز امني واحد وتشكيل غرفة عمليات مشتركة تجنب عدن اي عمل مختل وغير منظم  كما ادعو الى انها كافة التشكيلات المسلحة والميليشيا.


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