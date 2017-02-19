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مدير مالية الجيش يعلن بدء صرف راتب ديسمبر ويوضح عن اكتشاف اكثر من 9500 مخالفة

العميد عبدالله عبدربه ناجي مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع
الأحد 19 فبراير 2017 06:05 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

اعلن مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع العميد عبدالله عبدربه ناجي عن البدء بتدشين عملية صرف المرتبات لمنتسبي القوات المسلحة في اطار المنطقة العسكرية الرابعة لشهر ديسمبر، موضحا ان الصرف بدأ في الوية الحماية الرئاسية ثم الاولية والوحدات العسكرية المرابطة في جبهات القتال التي تخوض المعارك ضد المليشيات اﻻنقلابية ويتواصل الصرف للوحدات الاخرى ودوائر وزارة الدفاع وغيرها كاملا .

ولفت العميد عبدالله عبدربه بالقول :"إن عملية صرف راتب ديسمبر تتم بسهولة ويسر وبإشراف قادة الوحدات ولن تستغرق ايام كون كل شيء جاهز من البيانات بعكس شهر نوفمبر الذي صاحبته كثير من الاشكاليات والبطء واخذ وقت طويل ما كان البعض يتوقعه كوننا بدأنا العمل من درجة ما تحت الصفر وسعينا بكل ما اوتينا من جهود مضنية لتوفير قاعدة البيانات وحدثت كثير من الخروقات والتجاوزات والتزوير التي ضبطت وتصل الى اكثر من 9500 حالة وتم اسقاطها".

وتابع مدير الدائرة المالية للجيش العميد عبدالله عبدربه قائلا :"لن نسمح لمن يحاول انتحال وتزوير رقم او رتبة او اخذ رقم وراتب جندي او ضابط وسيتم ضبطهم واحالتهم للجهات القانونية لمعاقبتهم وحتى وان مر على اللجان لكن سينكشف ويضبط لاحقا  ولن يستمر ونحن نعمل بكل شفافية ووضوح وسبق واعلنا عبر صحيفة الجيش الوطني اننا سنكافئ اي شخص يضبط حالة تزوير وسننشر الأسماء عبر وسائل الاعلام امام الرأي العام ليس لدينا ما نخاف علية او نخفيه".

واستدرك قائلا :"صحيح ان هناك من حاول يستغل الاوضاع وغياب كامل البيانات وقام بأعمال خارج القانون لكن بجهود شخصية وتفاني وكفاءة لجان الصرف اكتشفت الحالات والتواصل مع اداريين بالمالية لتزويدي بالمعلومات اي حالة في صنعاء بطريقة خاصة ولهذا لن نقبل ان يوجه الاتهام الينا وواثقون مما نقوله واطمئن كل ضابط وجندي الحصول على راتبه حتى وان استبدل سننتزع حقه ونعيده ونحذر من وقع في ذلك الابلاغ سريعا".

واشاد العميد عبدربه باهتمام فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بصرف مرتبات العسكريين، مثمنا جهود اللجنة الوزارية ممثلة بالأخوين احمد الميسري ومراد الحالمي الذين بذلا جهوداً جبارة وعملا ليلا ونهارا لإنجاز هذه المهمة الصعبة طوال اكثر من شهرين والتحية للجان الصرف والله ولي التوفيق .

 

*من علي منصور مقراط


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