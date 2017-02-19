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في ذكرى انتخابه رئيسا لليمن.. المفلحي: حنكة الرئيس هادي أحبطت مخطط إيران الخبيث

الأحد 19 فبراير 2017 06:03 مساءً
عدن(عدن الغد)خاص:

أكد مستشار الرئيس هادي، الشيخ عبدالعزيز المفلحي " أن حنكة الرئيس هادي أحبطت مخططا إيرانيا خبيثا لأسقاط اليمن وتهديد دول الجوار".. جاء ذلك خلال بيان تهنئة بعثه للرئيس هادي بمناسبة ذكرى انتخابه.

وبعث الشيخ عبدالعزيز المفلحي، مستشار الرئيس هادي برقية تهنئة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي، بمناسبة ذكرى انتخابه رئيسا لليمن، في فبراير 2012م.
وقال المفلحي تصريح صحفي وزع على وسائل الاعلام" تحل علينا يوم الـ21 من فبراير الجاري ذكرى انتخاب المناضل عبدربه منصور هادي رئيسا لليمن، ليبدأ منذ انتخابه رسم تاريخا مشرقا لليمن كانت بدايته بعقد مؤتمر الحوار الوطني، وهو المؤتمر الذي اقرت مخرجاته على انصاف اليمنيين (شمالا وجنوبا)، وكما كان متوقعا ان يقوم الأعداء بعرقلة هذا المشروع، نجح الرئيس هادي بحنكته في التصدي للمشروع الإيراني الخبيث واحباطه في اليمن بدعم من الاشقاء في الخليج".
وأكد المفلحي" أن عملاء إيران في اليمن، دشنوا انقلابا على الرئيس هادي في صنعاء في يناير 2015م، وحاصروا القصر الجمهوري، ومنزل الرئيس، الا انه تعامل مع تصرفاتهم الطائشة والغبية بحكمة محاولا تجنب اليمن حربا كانت ايران تغذيها منذ سنوات بهدف السيطرة على اليمن وتهديد دول الجوار، ونجح هادي في ذكرى انتخابه الـ21 فبراير 2015م من الإفلات من قبضة الانقلابيين في صنعاء والوصول إلى العاصمة الجنوبية عدن، ليكن على موعد للتصدي للمخطط الإيراني الخبيث، حيث استدعاء الاشقاء في الخليج باعتبار أمن واستقرار اليمن يهم المنطقة، ولم تتأخر المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز، ودول الإمارات العربية المتحدة بزعامة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ومعهم زعماء ورؤوسا الدول العربية والإسلامية المشاركة في الحلف العربي، في التدخل والتصدي لهذا المشروع الخبيث وتحرير الجنوب، وها هي القوات الوطنية مسنودة بقوات التحالف العربي تواصل معركة التحرير وما انتصارات الساحل الغربي الا خير دليل على ان الرئيس هادي ومن خلفه الحلف العربي، ماض نحو تحرير اليمن من ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح".
وذكر "ان الرئيس هادي نجح استطاع نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وإنقاذ العملة الوطنية من التدهور بعد ان نهب الانقلابيون أموال الشعب واستخدموها في تجنيد الأطفال، ومواصلة الحرب ضد اليمنيين، الا ان قرار نقل البنك مثل صفعة مؤلمة لقوى الانقلاب، واصابهم في مقتل".

واختتم " نهنئ فخامة الرئيس بهذه المناسبة العظيمة التي تأتي وشعبنا يحتفل بالانتصارات المتتالية على قوى العدوان الإيرانية، والتي بعون الله أولا وأخيرا ومن ثم بقيادتنا الحكيمة وشعبنا الوفي، والاشقاء الكرام، سوف يتخلص منها اليمن قريبا، وهي أيضا مناسبة لنشيد بجهود الاشقاء في دول التحالف العربي على نصرتهم لليمن الأرض والانسان".


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في ذكرى انتخابه رئيسا لليمن.. المفلحي: حنكة الرئيس هادي أحبطت مخطط إيران الخبيث
أكد مستشار الرئيس هادي، الشيخ عبدالعزيز المفلحي " أن حنكة الرئيس هادي أحبطت مخططا إيرانيا خبيثا لأسقاط اليمن وتهديد دول الجوار".. جاء ذلك خلال بيان تهنئة بعثه للرئيس
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