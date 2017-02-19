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الرئيس هادي : المملكة العربية السعودية الشقيقة وافقت على وضع ملياري دولار وديعة لدعم الاستقرار المالي وتعزيز الثقه بالاقتصاد الوطني

الأحد 19 فبراير 2017 04:23 مساءً
سبأ

وصل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم الى العاصمة المؤقته عدن بعد زيارة قصيرة للملكة العربية السعودية الشقيقة.

وجرى خلال الزيارة الوقوف على المراحل اللاحقة للعمليات الميدانية التي يعد لها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بالتعاون مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة لتحرير الشريط الساحلي وصولاً الى محافطة الحديدة وميدي.

كما تناولت الزيارة مباحثات فخامة الرئيس الوضع الاقتصادي الراهن التي تمر بها بلادنا وامكانية دعم العملة الوطنية ووقف الانهيار الحاصل جراء عبث الانقلابيين وتخزينهم في الكهوف احتياطات البلد ومدخرات البنك المركزي التي نهبوها ويضاربوا بها اليوم في السوق لسحب العملة الصعبة لخلق حالة من عدم الاستقرار كعادتهم في محاربة شعبنا اليمني بوسائلهم الاجرامية المختلفة.

وقد تكللت زيارة فخامة الرئيس بالنجاح من خلال استعداد المملكة العربية السعودية الشقيقة على وضع ملياري دولار وديعة لدعم الاستقرار المالي وتعزيز الثقه بالاقتصاد الوطني.

هذا وكان في استقبال فخامة الرئيس لدى وصوله مطار عدن الدولي رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء الركن حسين عرب ومستشاري الرئيس اللواء صالح عبيد احمد وياسين مكاوي وعدد من الوزراء والنواب والقيادات الأمنية والعسكرية المختلفة.


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الرئيس هادي : المملكة العربية السعودية الشقيقة وافقت على وضع ملياري دولار وديعة لدعم الاستقرار المالي وتعزيز الثقه بالاقتصاد الوطني
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تعليقات القراء
245834
[1] جزاهم الله خيرا
الأحد 19 فبراير 2017
بوحسين | حضرموت
سوف يحفظ الجنوبيين جميلكم هذا الى الابد ، ونسأل الله ان يقيكم شر الشمال



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