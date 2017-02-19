أعلن ديوان البلاط السلطاني العماني، الأحد، أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، سيجري زيارة للسلطنة تستغرق ثلاثة أيام ابتداءً من يوم غداً الاثنين.

وقال بيان البلاط السلطاني إن الزيارة تأتي "تلبية لدعوة من سلطان البلاد قابوس بن سعيد، وتتويجاً للعلاقات الأخوية المتينة، والروابط الوثيقة بين البلدين، وحرصاً من قيادتي البلدين على دعم المصالح المشتركة بين بلديهما في مختلف المجالات".

ويرافق أمير الكويت خلال زيارته للسلطنة وفد رسمي رفيع المستوى.

يأتي الإعلان عن الزيارة بعد 3 أيام من جولة خليجية للرئيس الإيراني، حسن روحاني، شملت كلاً من مسقط والكويت، وأجرى خلالها مباحثات مع سلطان عُمان وأمير الكويت.

وتكتسب أهمية زيارة روحاني الأخيرة للكويت من كونها تأتي في وقت تبذل فيه الكويت جهوداً لإصلاح العلاقات بين دول الخليج وطهران، بعد أن خولتها شقيقاتها الخمس (السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر، البحرين، سلطنة عمان)، فتح الحوار في القمة الأخيرة بالبحرين.

ويرى مراقبون أن زيارة روحاني تهيئ الأساس لانطلاق حوار خليجي إيراني، تزداد حاجة الطرفين له في ظل الأوضاع الملتهبة في المنطقة، وسط توقعات بأن تشكل بداية لانفراجة في العلاقات بين الجانبين.

ويخيم التوتر على العلاقات بين دول خليجية وإيران؛ بسبب عدد من الملفات؛ أبرزها الملف النووي الإيراني الذي ترى الرياض أنه يهدد أمن المنطقة، والملفان اليمني والسوري؛ حيث تتهم السعودية إيران بدعم نظام بشار الأسد بسوريا، وتحالف مسلحي مليشيا الحوثي والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في اليمن.

المزيد في أخبار وتقارير أمير الكويت يزور مسقط وسط تسريبات عن إتفاق خليجي-إيراني حول اليمن أعلن ديوان البلاط السلطاني العماني، الأحد، أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، سيجري زيارة للسلطنة تستغرق ثلاثة أيام ابتداءً من يوم غداً وزير الخارجية السعودي: الأزمة اليمنية ستنتهي هذا العام قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الأحد، إن الأزمة اليمنية ستنتهي خلال العام الجاري 2017. وأضاف الجبير، خلال كلمة بمؤتمر الأمن بميونخ، "أعتقد أن عام 2017 جماعة الحوثي تعد قائمة سوداء لملاحقة نشطاء من انصار صالح أكدت مصادر مطلعة في صنعاء انتهاء جماعة الحوثي من إعداد قائمة لصحافيين ونشطاء ينتمون إلى حزب صالح، لملاحقتهم قضائياً وجرهم إلى السجون على خلفية انتقاداتهم