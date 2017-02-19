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وزير الخارجية السعودي: الأزمة اليمنية ستنتهي هذا العام

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير
الأحد 19 فبراير 2017 02:23 مساءً
ميونخ (عدن الغد) متابعات:

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الأحد، إن الأزمة اليمنية ستنتهي خلال العام الجاري 2017.

وأضاف الجبير، خلال كلمة بمؤتمر الأمن بميونخ، "أعتقد أن عام 2017 ستحل فيه عددا من التحديات في الشرق الأوسط، وأعتقد أن الأزمة في اليمن سوف تنتهي خلال عام 2017".

وتابع الجبير أن بلاده ترى أن محاولة الإطاحة بالحكومة الشرعية في اليمن قد فشلت وسيصبح اليمن على مسار التنمية وإعادة الإعمار.

وتوقع الجبير، اليوم الأحد، أن تتمكن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التعاطي بإيجابية مع القضايا الملتهبة بالمنطقة، مشيرا إلى أن احتواء إيران يمثل هما سعوديا أميركيا مشتركا، وذلك بعد دعوة طهران لإجراء حوار.


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تعليقات القراء
245812
[1] اللهم اصلح حال الجنوب ونجنا من فرعون وعمله ونجنا من القوم الظالمين
الأحد 19 فبراير 2017
بوحسين | حضرموت
سنتفائل ولكن ارى يجب عزل المخلوع اولا ، ولا مانع من التنازل وعزل الحوثيين في صعدة مع تسليم الاسلحة الثقيلة ، ومن ثم محاصرتهم والسيطرة على منافذ البلد فلن يجدوا منفذ بحري او بري يهربون منه المتفجرات لزعزعة الوضع ، وبعدها يجب الشروع فورا في دعم استقلال الجنوب كأمر واقع



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لا يخفي عليكم سيدي الرئيس خطورة الاوضاع الدولية والاقليمية والتي دون شك لها تداعياتها علي الازمة اليمنية
ايها السادة ابين في خطر وما دامت ابين في خطر فان الجنوب كله في خطر لا سيما في ظل سلطة محلية في ابين فاشلة
ما شبعتمش تشهير وحملات كاذبة وافتراءات .. يا رجل حتى الذي با يكذب لازم يبقى عنده قليل من الحياء يقنع فيه نفسه
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