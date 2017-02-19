قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الأحد، إن الأزمة اليمنية ستنتهي خلال العام الجاري 2017.

وأضاف الجبير، خلال كلمة بمؤتمر الأمن بميونخ، "أعتقد أن عام 2017 ستحل فيه عددا من التحديات في الشرق الأوسط، وأعتقد أن الأزمة في اليمن سوف تنتهي خلال عام 2017".

وتابع الجبير أن بلاده ترى أن محاولة الإطاحة بالحكومة الشرعية في اليمن قد فشلت وسيصبح اليمن على مسار التنمية وإعادة الإعمار.

وتوقع الجبير، اليوم الأحد، أن تتمكن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التعاطي بإيجابية مع القضايا الملتهبة بالمنطقة، مشيرا إلى أن احتواء إيران يمثل هما سعوديا أميركيا مشتركا، وذلك بعد دعوة طهران لإجراء حوار.

المزيد في أخبار وتقارير أمير الكويت يزور مسقط وسط تسريبات عن إتفاق خليجي-إيراني حول اليمن أعلن ديوان البلاط السلطاني العماني، الأحد، أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، سيجري زيارة للسلطنة تستغرق ثلاثة أيام ابتداءً من يوم غداً وزير الخارجية السعودي: الأزمة اليمنية ستنتهي هذا العام قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الأحد، إن الأزمة اليمنية ستنتهي خلال العام الجاري 2017. وأضاف الجبير، خلال كلمة بمؤتمر الأمن بميونخ، "أعتقد أن عام 2017 جماعة الحوثي تعد قائمة سوداء لملاحقة نشطاء من انصار صالح أكدت مصادر مطلعة في صنعاء انتهاء جماعة الحوثي من إعداد قائمة لصحافيين ونشطاء ينتمون إلى حزب صالح، لملاحقتهم قضائياً وجرهم إلى السجون على خلفية انتقاداتهم

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