أكدت مصادر مطلعة في صنعاء انتهاء جماعة الحوثي من إعداد قائمة لصحافيين ونشطاء ينتمون إلى حزب صالح، لملاحقتهم قضائياً وجرهم إلى السجون على خلفية انتقاداتهم لممارسات الجماعة.

وأضافت المصادر أن القائمة شملت 26 صحافياً وناشطاً سياسياً، بينهم محمد أنعم رئيس تحرير صحيفة "الميثاق"، لسان حال حزب المؤتمر، ومحمد المسوري محامي صالح الخاص، إضافة إلى آخرين.

وبدأت عملية ملاحقة نشطاء حزب صالح باستدعاء الإعلامي كامل الخوداني بعد رفع محمد علي الحوثي قضية ضده.

كما تتم ملاحقة 12 ناشطا إعلامياً وسياسياً من قبل الجهاز الأمني للحوثيين في صنعاء والحديدة وذمار و إب.

وتشهد العلاقة بين طرفي الانقلاب "الحوثيين وانصار صالح" خلافات عميقة بسبب الخسائر المتتالية لقواتهم بالجبهات، وسط تراشق إعلامي عن المتسبب بالخسارة.

المزيد في أخبار وتقارير وزير الخارجية السعودي: الأزمة اليمنية ستنتهي هذا العام قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الأحد، إن الأزمة اليمنية ستنتهي خلال العام الجاري 2017. وأضاف الجبير، خلال كلمة بمؤتمر الأمن بميونخ، "أعتقد أن عام 2017 جماعة الحوثي تعد قائمة سوداء لملاحقة نشطاء من انصار صالح أكدت مصادر مطلعة في صنعاء انتهاء جماعة الحوثي من إعداد قائمة لصحافيين ونشطاء ينتمون إلى حزب صالح، لملاحقتهم قضائياً وجرهم إلى السجون على خلفية انتقاداتهم هادي يعود إلى عدن عاد الرئيس عبدربه منصور هادي إلى مدينة عدن عقب زيارة استمرت اسبوع للعاصمة السعودية الرياض. وقالت مصادر رئاسية ان هادي عاد برفقة عدد من المسئولين وان طائرته حطت