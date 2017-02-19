جماعة الحوثي تعد قائمة سوداء لملاحقة نشطاء من انصار صالح
عناصر من مليشيات الحوثي - صنعاء
الأحد 19 فبراير 2017 02:01 مساءً
صنعاء (عدن الغد) خاص:
صنعاء (عدن الغد) خاص:
أكدت مصادر مطلعة في صنعاء انتهاء جماعة الحوثي من إعداد قائمة لصحافيين ونشطاء ينتمون إلى حزب صالح، لملاحقتهم قضائياً وجرهم إلى السجون على خلفية انتقاداتهم لممارسات الجماعة.
وأضافت المصادر أن القائمة شملت 26 صحافياً وناشطاً سياسياً، بينهم محمد أنعم رئيس تحرير صحيفة "الميثاق"، لسان حال حزب المؤتمر، ومحمد المسوري محامي صالح الخاص، إضافة إلى آخرين.
وبدأت عملية ملاحقة نشطاء حزب صالح باستدعاء الإعلامي كامل الخوداني بعد رفع محمد علي الحوثي قضية ضده.
كما تتم ملاحقة 12 ناشطا إعلامياً وسياسياً من قبل الجهاز الأمني للحوثيين في صنعاء والحديدة وذمار و إب.
وتشهد العلاقة بين طرفي الانقلاب "الحوثيين وانصار صالح" خلافات عميقة بسبب الخسائر المتتالية لقواتهم بالجبهات، وسط تراشق إعلامي عن المتسبب بالخسارة.
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