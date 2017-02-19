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هادي يعود إلى عدن

الأحد 19 فبراير 2017 01:05 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

عاد الرئيس عبدربه منصور هادي إلى مدينة عدن عقب زيارة استمرت اسبوع للعاصمة السعودية الرياض.

وقالت مصادر رئاسية ان هادي عاد برفقة عدد من المسئولين وان طائرته حطت بمطار عدن الدولي صباح الاحد.


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عاد الرئيس عبدربه منصور هادي إلى مدينة عدن عقب زيارة استمرت اسبوع للعاصمة السعودية الرياض. وقالت مصادر رئاسية ان هادي عاد برفقة عدد من المسئولين وان طائرته حطت


تعليقات القراء
245808
[1] ...
الأحد 19 فبراير 2017
عادل |
احترسي يا متاعب....



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