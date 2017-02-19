هادي يعود إلى عدن

مقالات الرأي

حسين الوادعي هل هي حرب أهلية طويلة؟ هل هناك نموذج تفسيري يمكن من خلاله معرفة ما إذا كانت الحرب الحالية في اليمن ستطول أو ستقصر؟. الاقتصادي وخبير

ماجد الداعري عدن في مرمى نيران حرب انتقامية مفتوحة! تعيش عدن إرهاصات أقبح حرب انتقامية مفتوحة مرت بها خلال حقبها التاريخية ومنذ تحريرها من جحافل الغزو

محمد كليب أحمد إضاءة طرقات عدن بالطاقة البديلة عندما تنقطع الكهرباء عن منطقة ما ، يسود الظلام الدامس على جميع أرجاء تلك المنطقة والأحياء السكنية وتتوقف

صلاح السقلدي ملاحظات هامّــة على المشروع السياسي للمهندس العطاس لاشك أن المبادرة التي أطلقها المهندس حيدر أبوبكر العطاس قبل أيام ,والمسماة بـــ(مشروع صياغة رؤية سياسية

علي حسين البجيري كلمة كلنا (فلان وفلتان) مرفوضة وعهدها مضى كلنا الوطن فقط لا نؤمن بشخص ولا اشخاص وعلى شعبنا ان كان هو قد استوعب الدرس جيدآ عدم التعصب للفرد او للافراد

د.محمد علي السقاف رسالة مفتوحة وصريحة للرئيس هادي لا يخفي عليكم سيدي الرئيس خطورة الاوضاع الدولية والاقليمية والتي دون شك لها تداعياتها علي الازمة اليمنية

خالد عمر العبد ابين والجنوب في خطر فماذا انتم فاعلون؟! ايها السادة ابين في خطر وما دامت ابين في خطر فان الجنوب كله في خطر لا سيما في ظل سلطة محلية في ابين فاشلة

د. ياسين سعيد نعمان ماذا يعمل السفير؟؟ ما شبعتمش تشهير وحملات كاذبة وافتراءات .. يا رجل حتى الذي با يكذب لازم يبقى عنده قليل من الحياء يقنع فيه نفسه

همدان العليي أين ياسين سعيد نعمان؟! في أشد الأوقات صعوبة، تم تعيين الدكتور ياسين سعيد نعمان سفيرا لليمن في بريطانيا وهي إحدى أكثر الدول