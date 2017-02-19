السعودية: إعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون نحو جازان
الأحد 19 فبراير 2017 12:18 مساءً
عدن (عدن الغد) متابعات:
عدن (عدن الغد) متابعات:
اعترضت منظومة الدفاع الصاروخية التابعة للقوات السعودية في الساعات الأولى من فجر الأحد، صاروخا باليستيا كان يستهدف منطقة جازان جنوب المملكة العربية السعودية.
وذكرت قناة الإخبارية السعودية إن منظومة الباتريوت إعترضت، صاروخا باليستيا، كان يستهدف جازان جنوب المملكة، ودمرته دون وقوع أي أضرار.
وكانت قيادة التحالف العربي قد أعلنت الأربعاء الماضي أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون من الأراضي اليمنية باتجاه مدينة خميس مشيط التابعة لمنطقة عسير.
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