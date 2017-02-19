اليمن تتهم إيران بدعم المليشيات وتطالب مجلس الامن بادراج الحوثيين ضمن قائمة الإرهاب
خالد اليماني، مندوب اليمن في الأمم المتحدة
الأحد 19 فبراير 2017 11:49 صباحاً
نيويورك (عدن الغد) خاص:
نيويورك (عدن الغد) خاص:
تقدمت الحكومة الشرعية اليمنية رسمياً، السبت، بطلب الى مجلس الأمن الدولي لتصنيف المتمردين الحوثيين كجماعة إرهابية، لما اقترفوه من أعمال إرهابية داخل اليمن وفي البحر الأحمر.
جاء هذا الطلب في رسالة شكوى رسمية أثبتت التدخلات الإيرانية في اليمن، وتسليح طهران للميليشيات، واستمرارها في التحريض على الحرب في البلاد.
وقد سلم مندوب اليمن في الأمم المتحدة، السفير خالد اليماني، الرسالة، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس .
كما تضمنت الرسالة شرحاً مفصلاً للانتهاكات الإيرانية للسيادة اليمنية، بما فيها الاستمرار في إرسال الأسلحة للميليشيات، وتقديم مختلف أنواع الدعم المالي واللوجستي لها، فضلاً عن الهجمات التي شنتها الميليشيات الحوثية على سفن مدنية وعسكرية في البحر الأحمر مؤخراً، وتهديد أمن وسلامة الملاحة الدولية في منطقة جنوب البحر الأحمر.
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