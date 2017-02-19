قال نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان ان ايران قررت الانسحاب من الحرب في اليمن .

وكتب خلفان على صفحته بتويتر :" إيران تقرر الإنسحاب الكامل من حرب اليمن

ذكرت تقارير إعلامية أن المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، قرر الانسحاب الكامل من الحرب في اليمن.

وتتهم ايران بأنها تساعد الحوثيين في الحرب التي يخوضونها منذ عامين في اليمن .

المزيد في أخبار وتقارير خلفان يقول ان ايران قررت الانسحاب من الحرب في اليمن قال نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان ان ايران قررت الانسحاب من الحرب في اليمن . وكتب خلفان على صفحته بتويتر :" إيران تقرر الإنسحاب الكامل من حرب اليمن ذكرت تقارير صحفي جنوبي يشيد بمبادرة العطاس, وينتقد بعض بنودها اشاد الصحفي الجنوبي صلاح السقلدي بالمشروع السياسي الذي تقدم به المهندس حيدر ابو بكر العطاس قبل يومين والمسمى بـ(الاطار العام من اجل صياغة رؤية سياسية وتشكيل كيان افتتاح مسجد الحاج علي باسردة في خالدية مكة بارض الحرمين الشريفين افتتح بخالدية مكة المكرمة بارض الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية مسجد الحاج علي صالح الحار باسردة والذي يعد من اهم واكبر مشروعاته الخيرية الجليلة في

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