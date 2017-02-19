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أخبار وتقارير

خلفان يقول ان ايران قررت الانسحاب من الحرب في اليمن

الأحد 19 فبراير 2017 10:37 صباحاً
دبي ((عدن الغد)) خاص:

قال نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان ان ايران قررت الانسحاب من الحرب في اليمن .

وكتب خلفان على صفحته بتويتر :" إيران تقرر الإنسحاب الكامل من حرب اليمن

 ذكرت تقارير إعلامية أن المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، قرر الانسحاب الكامل من الحرب في اليمن.

وتتهم ايران بأنها تساعد الحوثيين في الحرب التي يخوضونها منذ عامين في اليمن .

 


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خلفان يقول ان ايران قررت الانسحاب من الحرب في اليمن
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تعليقات القراء
245784
[1] هذه سياسة معروفة اذا فشل اتفاق بين الدول يدفعون باشخاص يسربون مثل هذه الاشاعات حتى يتم احراج الطرف الاخر في الرد
الأحد 19 فبراير 2017
بوحسين | حضرموت
وللعلم ايران لن ترفع يدها من اي مكان ، الا بالصميل وهذا تاريخ طويل بين العرب وفارس منذ عهد الخلافة وما قبلها



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