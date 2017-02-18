إستهدف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية صباح اليوم توزيع 1000 سلة غذائية شملت 1000أسرة نازح ونازحة في منطقة العرضي بمديرية المخا محافظة تعز .

وتحتوي السلة الغذائية على عدد 8 أصناف ( 30 ) كيلو من الدقيق و (20) كيلو من الأرز و(3 ) لتر من زيت الطبخ و(5 )كيلو سكر و(3 ) كيلو تمر و(2) كيلو ملح و( 10 ) علب فول و(10 ) علب فاصوليا ) كاحتياجات ضرورية ملحة يحتاجها النازح المشردين جراء الأوضاع على مناطق الساحل الغربي من البلاد .

وكشف الأستاذ صالح الذيباني مدير مكتب المركز بعدن ان هذا التوزيع يأتي امتداد لحملة الإغاثة المخصصة لمديرية المخأ حيث تم تخصيص عدد عشرة الاف سلة غذائية سيتم توزيعها في عموم مديرية المخاء والتي بدأت الأسبوع الماضي وقال الذيباني في تصريح له : إن هذا التوزيع يأتي ضمن خطة المركز في اغاثة الاف المتضررين و النازحين في المناطق الأكثر تضررا وفقرا ومنها مديرية المخاء ومناطق الساحل الغربي التي عانت كثيرا .

الى ذلك عبر العديد من المواطنيين والمواطنات في منطقة العرضي بمديرية المخاء عن امتنانهم الكبير لمركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية وكل القائمين عليه على جهودهم المبذولة في سبيل تقديم العون الإغاثي .

وثمن المواطنون جهود التحالف العربية على رأس ذلك المملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود على الدور الإنساني في مساندة اليمنيين في محنتهم هذه ، مؤكدين أن تلك الجهود المتواصلة لن ينساها المواطن اليمني .

المزيد في أخبار وتقارير مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية يواصل توزيع الإغاثة بمديريتي ذو باب والمخأ إستهدف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية صباح اليوم توزيع 1000 سلة غذائية شملت 1000أسرة نازح ونازحة في منطقة العرضي بمديرية المخا محافظة تعز . وتحتوي هل احتجزت السلطات المصرية جواز سفر رجل الأعمال احمد العيسي حقا ؟ أثارت أنباء نشرت على نطاق واسع وزعم ناشروها ان السلطات المصرية احتجزت جواز سفر رجل الأعمال اليمني احمد العيسي جدلا واسع النطاق بخصوص صحتها من عدمها . ورغم عدم وجود بعث لهم إشارات بضرورة إفشال الاستقلال.. تحليل: هل كلف (صالح) الإصلاح باحتلال الجنوب؟ شن الرئيس اليمني المعزول علي عبدالله صالح، هجوما على القيادات العسكرية الشمالية، واتهمها بالتغاضي عن مشروع استقلال الجنوب، وترك الجنوبيين يقيمون دولتهم، في أعقاب