استقبل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم السفير الامريكي لدى اليمن ماثيو تولر لبحث التعاون والتنسيق المتميز بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد ومنها ما يتصل بقضية مكافحة الارهاب والتدخل الايراني في المنطقة عبر أذرعها الانقلابية "الحوثي وصالح".



ونوه فخامة الرئيس بالتعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين ومواقف الولايات المتحدة الداعمة لليمن وشرعيتها الدستورية وخاصة دعمها لعملية التحول في اليمن ودعم التوافق اليمني المجسد في مخرجات الحوار الوطني لبناء يمن اتحادي عادل ومستقر.



وعبر فخامة الرئيس عن سروره بسياسة وتوجه الادارة الامريكية الجديدة التي تنسجم مع التوجهات اليمنية في مكافحة الارهاب ووضع حدا للتدخل الايراني في المنطقة .



وقال "ان الشعب اليمني الذي قدم التضحيات بدعم واسناد من قوات التحالف العربي جدير بالحياة الآمنة والعيش الكريم بعيدا عن الازمات والمعاناة ووصولا الى السلام الذي يستحقه".



من جانبه عبر السفير الامريكي عن سروره والوفد المرافق له بلقاء فخامة الرئيس الذي يأتي تواصلا للتنسيق والجهود المشتركة لخدمة العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، ناقلا له تحيات الإدارة الامريكية الجديدة الداعمة لفخامة الرئيس.



وأكد الوقوف الى جانبه للعبور باليمن الى محطات السلام وتحقيق اهدافه وطموحاته وتجاوز التحديات والصعاب، مشيرا الى اهتمام الإدارة الامريكية باليمن والعمل مع فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي لتعزيز هذه العلاقة وتطويرها لوضع حدا للقوى المتربصة بأمن اليمن واستقراره من القوى الارهابية المتطرفة والتدخل الايراني وادواته في المنطقة.



كما تم خلال اللقاء تناول جملة من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.



حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.

المزيد في أخبار وتقارير الرئيس هادي يناقش مع السفير الأمريكي جملة من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك استقبل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم السفير الامريكي لدى اليمن ماثيو تولر لبحث التعاون والتنسيق المتميز بين البلدين الصديقين على مختلف علي عبدالله صالح : الجنوبيون سينفصلون هذه المرة وسيقيمون دولتهم قال الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ان الجنوبيين سيتمكنون هذه المرة من تحقيق استقلال بلادهم عن الشمال مؤكدا انه تمكن في 1994 من افشال محاولة انفصال الجنوب إيران تبدي استعدادها للحوار مع السعودية حول الملف اليمني قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن إيران باتت على استعداد لإجراء حوار مباشر مع السعودية، مقابل تقليص الدعم الإيراني لمليشيا الحوثي في اليمن كبادرة حسن نية