حملة "شكرا إمارات الخير" تعزي دولة الإمارات باستشهاد جنديين من جنودها البواسل في عملية أعادة الأمل

بعث الزميل فراس اليافعي رئيس حملة شكرا مملكة الحزم وشكرا إمارات الخير , رئيس مؤسسة (الحقيقة) للإعلام , برقية تعزية لقادة دولة الإمارات العربية المتحدة باستشهاد جنديين من إبطال الإمارات في عملية "إعادة الأمل" مع قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن. جاء فيها :

لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

ولصاحب السمو الشيخ الفريق محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة

بسم الله الرحمن الرحيم

((من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدّلوا تبديلا)) صدق الله العظيم..

ببالغ العزاء وخالص المواساة، نعزيكم ونعزي أنفسنا ونعزي أُسر الشهداء والإمارات وشعبها في استشهاد الجنديين البواسل رحمهم الله – في عملية السهم الذهبي لتحرير المخا .. الذين استشهدوا في مواجهة البغي والعدوان تلبية لاستنجاد أشقائهم بهم لمواجهة المليشيات الانقلابية .

مضيفا : أن ن دولة الإمارات تضرب دائماً مثالاً صادقاً وعملياً في التصدي للأخطار التي تتربص بالأمة العربية، وتضحّي بالغالي والنفيس في مواجهة قوى الظلام الإرهابية، وسجّلت كعادتها سبق المبادرة في الميدان من دون تقاعس أو تراجع»

وقال الزميل فراس اليافعي رئيس حملة شكرا مملكة الحزم وشكرا إمارات الخير , رئيس مؤسسة (الحقيقة) للإعلام «هؤلاء البواسل الأوفياء سيبقون أبد الدهر طريقاً للأجيال في الدفاع عن الشهامة والشرف وعلينا تدريس مناقبهم وتضحياتهم الكبيرة في مناهجنا العربية لأنهم عملوا مع زملائهم على صد الخطر المتدفق من المخربين في اليمن».

معربا : عن بالغ تعازيه ومواساته لدولة الإمارات العربية المتحدة باستشهاد الجنديين البواسل الرقيب نادر مبارك عيسى سليمان"، و الجندي أول سليمان محمد سليمان الظهوري"، أثناء تأديتهم لواجبهم تجاه أشقائهم في اليمن خلال مشاركتهم في قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم الحكومة الشرعية في اليمن.

وكانت الحملة قد انتهت من المرحلة الأولى والثانية لجداريه "الشهداء لا يموتون" في عدن وبصدد الانتهاء من المرحلة الثالثة والتي تشمل رسم صور شهداء التحالف العربي شهداء السعودية والإمارات في أعادة الأمل باليمن تخليدا لدورهم البطولي بالدفاع عن شرف الأمة .

يذكر أن حملة "شكراً مملكة الحزم" و"شكراً إمارات الخير" رفعت عشرات اللوحات لشكر دول التحالف العربي عامة وعلى وجه الخصوص السعودية والإمارات بأعداد مختلفة إضافة إلى مصر والكويت والبحرين وقطر والمغرب والأردن والسودان وجيبوتي وإريتريا والصومال وعدد آخر من لوحات الشكر والعرفان.

كما أقامت فعاليات جماهيرية حاشدة في العاصمة عدن وبريطانيا وفي أمريكا والصين لتقديم الشكر والعرفان لدول التحالف عامة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من الفعاليات والأغاني الثورية لشكر دول التحالف.

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