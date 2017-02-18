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اعلامي مقرب من صالح: الحوثيون يلزمون من يذهبون للجبهات باداء قسم الولاء للجماعة

الاعلامي المؤتمري نبيل الصوفي
السبت 18 فبراير 2017 02:55 مساءً
صنعاء (عدن الغد) خاص:

كشف الإعلامي "نبيل الصوفي" المقرب من الرئيس السابق صالح ان مليشيا الحوثي تلزم كل من يريد القتال باداء قسم الولاء لعبدالملك الحوثي.

وقال نبيل الصوفي في منشور على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "جمعنا ادلة عن دورات انصار الله التي يلزمون بها كل من يريد اللحاق بالجبهات، وغالبها يعيد ترتيب البلاد على قسم الولاء للسيد عبدالملك، كبيعة شخصية مثل بيعة الاخوان لقيادة التنظيم".

وتوقع الصوفي ان تتحول اليمن الى إمارة دينية في حال نجح الحوثيون في مقاومة العمليات العسكرية ضدهم من قوات التحالف والشرعية التي اسماها " العدوان ".

واضاف الصوفي "كان علينا ان نخاف من انها مستقبلا ستعني تحويل البلاد الى امارة دينية تحت قسم الولاء المشهور (نوالي من يواليك ونعادي من يعاديك)".

وأكد الصوفي ان الحوثي لن ينجح  في بسط سيطرتهم على اليمن، وانه بالكثير سيصمد من عمران الى صعده ومعه بعض جبال حجة.

وتأتي نشر مثل هذه الأخبار في إطار الخلافات التي تشهدها جبهة الانقلابيين في صنعاء بين طرفي الانقلاب الحوثيين وصالح.


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اعلامي مقرب من صالح: الحوثيون يلزمون من يذهبون للجبهات باداء قسم الولاء للجماعة
كشف الإعلامي "نبيل الصوفي" المقرب من الرئيس السابق صالح ان مليشيا الحوثي تلزم كل من يريد القتال باداء قسم الولاء لعبدالملك الحوثي. وقال نبيل الصوفي في منشور




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