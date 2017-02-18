شيعت الإمارات جثامين جنودها الذين قتلوا في عملية إعادة الأمل لإعادة الشرعية باليمن ضمن قوات التحالف العربي.

وأدى جموع المصلين عصر أمس في دبي ودبا الحصن، صلاة الجنازة على جثماني ، الرقيب نادر مبارك عيسى سليمان، والجندي أول سليمان محمد سليمان الظهوري المشاركين في عملية «إعادة الأمل» مع قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، للوقوف مع الشرعية في اليمن.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية قد أعلنت استشهاد الجندي أول، سليمان محمد سليمان الظهوري أحد جنودها المشاركين ضمن قواتها في عملية «إعادة الأمل» مع قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، للوقوف مع الشرعية في اليمن، كما أعلنت استشهاد الرقيب نادر مبارك عيسى سليمان أحد جنودها المشاركين ضمن قواتها في عملية «إعادة الأمل»، وذلك إثر تعرضه لسكتة قلبية.

المزيد في أخبار وتقارير نائب وزير حقوق الإنسان اليمني يتهم تقارير الأمم المتحدة بعدم الحياد اتهم نائب وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر اليوم السبت٬ تقارير الأمم المتحدة التي تصدر من المنظمات الأممية في العاصمة صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون وقوات الإمارات.. تشييع جثماني الجنديين اللذين استشهدا في اليمن شيعت الإمارات جثامين جنودها الذين قتلوا في عملية إعادة الأمل لإعادة الشرعية باليمن ضمن قوات التحالف العربي. وأدى جموع المصلين عصر أمس في دبي ودبا الحصن، صلاة وثيقة: وزير الادارة المحلية بحكومة الشرعية يتقدم بطلب صرف جوازات دبلوماسية لبناته والمخلافي يوافق اظهرت وثيقة نشرها نشطاء محليون يمنيون ان وزير الإدارة المحلية في الحكومة الشرعية اليمنية عبدالرقيب سيف فتح تقدم بطلب رسمي يطالب فيه بمنح 4 من بناته جوازات سفر