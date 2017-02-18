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الإمارات.. تشييع جثماني الجنديين اللذين استشهدا في اليمن

السبت 18 فبراير 2017 01:45 مساءً
دبي (عدن الغد) متابعات:

شيعت الإمارات جثامين جنودها الذين قتلوا في عملية إعادة الأمل لإعادة الشرعية باليمن ضمن قوات التحالف العربي.

وأدى جموع المصلين عصر أمس في دبي ودبا الحصن، صلاة الجنازة على جثماني ، الرقيب نادر مبارك عيسى سليمان، والجندي أول سليمان محمد سليمان الظهوري المشاركين في عملية «إعادة الأمل» مع قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، للوقوف مع الشرعية في اليمن.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية قد أعلنت استشهاد الجندي أول، سليمان محمد سليمان الظهوري أحد جنودها المشاركين ضمن قواتها في عملية «إعادة الأمل» مع قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، للوقوف مع الشرعية في اليمن، كما أعلنت استشهاد الرقيب نادر مبارك عيسى سليمان أحد جنودها المشاركين ضمن قواتها في عملية «إعادة الأمل»، وذلك إثر تعرضه لسكتة قلبية. 


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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