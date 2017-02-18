وثيقة: وزير الادارة المحلية بحكومة الشرعية يتقدم بطلب صرف جوازات دبلوماسية لبناته والمخلافي يوافق
السبت 18 فبراير 2017 01:26 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
اظهرت وثيقة نشرها نشطاء محليون يمنيون ان وزير الإدارة المحلية في الحكومة الشرعية اليمنية عبدالرقيب سيف فتح تقدم بطلب رسمي يطالب فيه بمنح 4 من بناته جوازات سفر دبلوماسية.
ووجه فتح بحسب الوثيقة رسالته الى وزير الخارجية في الحكومة الشرعية اليمنية عبدالملك المخلافي الذي وقع على الرسالة بالموافقة.
ويخالف هذا الاجراء نصوص القانون اليمني الذي يسمح فقط للعاملين في السلك الحكومي وبمناصب هامة الحصول على جواز سفر دبلوماسي.
ويمكن قرأت عبارات تعد السن القانونية امام كل اسم من اسماء بنات عبدالرقيب فتح في اشارة لمخالفة قانونية اخرى ربما تكون متعلقة بالعمر في حال ماوجدت استثناءات.
ورغم هذه التوضيحات الا ان المخلافي كتب على الرسالة موضحا بانه لامانع من صرف هذه الجوازات.
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