القيادي أبو مشعل الكازمي: السلطة والحكومة والمقاومة فشلوا في إدارة عدن ومستعدون لسحل قيادات الإصلاح ان ثبت عليهم شيء
عدن (عدن الغد) خاص:
أكد القيادي بالمقاومة الجنوبية علي الذيب أبو مشعل الكازمي أن ما يحدث في العاصمة عدن الآن هو فشل للحكومة والسلطة المحلية والمقاومة الجنوبية بالعاصمة.
وقال الكازمي بمنشور له على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" أن الجنوبيون هم من يصنع عدوهم ويجعلوا منه أسطورة مستشهداً باقتحام معسكر الأمن المركزي بالصولبان في بداية الحرب عام 2015.
وأضاف الكازمي "أن عمل غير مؤسسي لا يمكن أن ينجح ونحن الآن للأسف في دوامة فشل وفوضى خلاقة ورمي تهم على حزب الاصلاح أو علي محسن الأحمر بينما ليس لهم وجود على الواقع في العاصمة عدن ماعدا في الاعلام.
وأبدى القيادي أبو مشعل الكازمي استعداده لسحل قيادات وعناصر حزب الإصلاح بالشوارع، في حال وجود أدلة عن مشاركتهم باعمال تخريبية في الجنوب حد قوله، مشيراً أنه ينتظر تلقي أوامر محافظ العاصمة عدن اللواء عيدروس الزُبيدي، ولذلك في رده على تصريح اللواء الزُبيدي باتهام قيادات الإصلاح بافشال السلطة المحلية في العاصمة، ومشاركتهم في أعمال تخريبية في الجنوب، وتوعدهم بجرهم الى المحاكم.
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