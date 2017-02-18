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مستشار الرئيس هادي: ولد الشيخ يساوي بين الضحية والجلاد

د. محمد موسى العامري مستشار رئيس الجمهورية
السبت 18 فبراير 2017 11:58 صباحاً
عدن (عدن الغد) خاص:

شنَّ مستشار رئيس الجمهورية الدكتور محمد العامري هجوماً حاداً على المبعوث الدولي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ.

واتهم العامري في تصريح لصحيفة "عكاظ" السعودية المبعوث الأممي ولد الشيخ بعدم الحياد في التعامل مع الأزمة اليمنية.

وقال العامري إن ولد الشيخ يساوي بين الضحية والجلاد ويضع الجميع في سلة واحدة، مع أن الانقلابيين الحوثيين ليست لهم أية شرعية، متسائلاً كيف يساوي ولد الشيخ بين المعتدي والمعتدى عليه والظالم والمظلوم.

 كما دعا العامري المبعوث الأممي الى السعي من أجل تطبيق القرار الأممي بشان اليمن، رقم 2216، مشيراً الى المأساة التي تتعرض لها محافظة تعز وغالبية مدن اليمن جراء الحصار الظالم الذي تفرضه المليشيات الحوثية.

وكان ولد الشيخ قد صرح بأن الاشتباكات الجارية على ساحل البحر الأحمر غربي اليمن أدت إلى تفاقم الحالة الإنسانية في إشارة إلى بدء عمليات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية وقوات التحالف العربي لتحرير الحديدة ومدن الساحل الغربي.


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